Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:41

Жителя Ленобласти задержали за избиение брата 23 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали 38-летнего мужчину по подозрению в избиении 40-летнего брата, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на МВД России. Инцидент произошел 23 февраля.

Потерпевшего госпитализировали с травмами. Его старшего брата задержали через двое суток в квартире жилого дома на шоссе Барыбина в Тосно. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что российскую актрису Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге. Нападение произошло вечером 23 февраля в одном из городских пабов.

До этого стало известно, что глава Центра ментального здоровья им. доктора Спирина Сергей Спирин, предположительно, избил мать в состоянии алкогольного опьянения. Врача увезли сотрудники полиции, сейчас он может находиться в больнице.

избиения
родственники
регионы
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Петербурга едва не стал жертвой пожара в квартире
Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.