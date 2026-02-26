Жителя Ленобласти задержали за избиение брата 23 февраля

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали 38-летнего мужчину по подозрению в избиении 40-летнего брата, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на МВД России. Инцидент произошел 23 февраля.

Потерпевшего госпитализировали с травмами. Его старшего брата задержали через двое суток в квартире жилого дома на шоссе Барыбина в Тосно. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что российскую актрису Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге. Нападение произошло вечером 23 февраля в одном из городских пабов.

До этого стало известно, что глава Центра ментального здоровья им. доктора Спирина Сергей Спирин, предположительно, избил мать в состоянии алкогольного опьянения. Врача увезли сотрудники полиции, сейчас он может находиться в больнице.