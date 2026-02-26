Президент Украины Владимир Зеленский вынужден искать способы представить неизбежное мирное соглашение с Москвой как «победу» Киева, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова украинского политика о неизменном политическом курсе страны. По словам депутата, отказ от выполнения договоренностей или попытки их саботировать могут обернуться для главы государства серьезными проблемами.

Почему президент Украины говорит о неизменном курсе страны? Зеленский должен искать повод для объяснения мирного соглашения с Москвой, которое его все равно заставят подписать. Он категорически боится, потому что это может закончиться для него большими проблемами. И Зеленский пытается как бы оправдаться, ища какие-нибудь возможности назвать [мирное соглашение] «победой», — пояснил Чепа.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент Украины пытается одновременно получить финансирование от Европы и США. По его словам, для этого Зеленский использует две противоположные стратегии: европейцам он обещает продолжение конфликта, а американскому руководству — скорейшее заключение мира.