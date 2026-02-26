Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:45

Белгород без света: где был удар ВСУ 26 февраля, жертвы, разрушения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тысячи жителей Белгорода остались без света ночью 26 февраля. Что произошло, был ли новый удар ВСУ, как идет восстановление энергетики?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 26 февраля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 февраля над регионами России были перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА.

«Семь [БПЛА перехвачены и уничтожены] над территорией Брянской области, четыре — над территорией Тульской области, два — над территорией Калужской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области, один — над акваторией Черного моря, один — над акваторией Азовского моря», — сообщили в военном ведомстве.

Губернатор Белгородской области подтвердил, что беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородом. Жертв и пострадавших не было.

Был ли удар по Белгороду 26 февраля, что со светом и водой

Ночью ударов ВСУ по Белгороду не было. Тем не менее в городе было зафиксировано крупное отключение электричества — последствие прежних ударов украинских войск.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что причиной стала авария на электросетях.

«Из-за регулярных обстрелов ВСУ объектов энергетики Белгорода происходят сбои. В настоящее время временно отсутствует электроснабжение почти у 10 тысяч абонентов. Бригады энергетиков оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам и переводу потребителей на резервные схемы. Ключевые социально значимые объекты работают от резервных источников электроснабжения. В связи с отключением электроэнергии не работают светофоры. Движение регулируют 14 сотрудников ГАИ», — объявил Демидов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Водоканал Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил об отключении воды из-за блэкаута.

«Из-за перебоев в электроснабжении произошла остановка насосной станции второго подъема в Белгороде. Специалисты уже занимаются решением данной проблемы», — объявили в водоканале.

В райцентре отключения коснулись микрорайонов Зарубино, Черемушки и Новая Нелидовка — 5. В 09:32 водоканал сообщил о восстановлении водоснабжения.

«Идет наполнение системы», — указали в ведомстве.

Однако всего через несколько минут стало известно, что из-за аварии вода перестала поступать на пр. Богдана Хмельницкого, ул. Катульского, пер.4-й Магистральный и в село Головино.

Сколько жертв, пострадавших после удара по Белгороду 26 февраля

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ за сутки неоднократно атаковали регион с использованием FPV-дронов и других типов БПЛА. В результате атак были погибшие.

«В селе Грузское при выполнении служебных задач пострадали два бойца „Орлана“. Один мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода» — сообщил оперштаб.

Не обошлось без погибших: около поселка Степное мужчина погиб в результате удара украинского дрона по автомобилю. Машина сгорела. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног отправили в Краснояружскую ЦРБ, однако врачи не смогли помочь.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

25 февраля губернатор Гладков сообщил, что с начала 2026 года в Белгородской области 35 мирных жителей погибло, 239 гражданских ранено.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Гиперзвуковые «будильники» подняли Киев: удары по Украине 26 февраля

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 февраля: где сбои в РФ

Погода в Москве в четверг, 26 февраля: температура резко упадет до −20?

удары ВСУ
атаки ВСУ
Белгород
отключение света
отключения воды
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Песков обозначил отношение России к участию США в переговорах по Украине
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине
Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах
Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах
Инвестор раскрыл, что будет с рублем в ближайшее время
«Мало не будет»: Миронов пообещал Британии полное исчезновение
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.