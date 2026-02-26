Белгород без света: где был удар ВСУ 26 февраля, жертвы, разрушения

Тысячи жителей Белгорода остались без света ночью 26 февраля. Что произошло, был ли новый удар ВСУ, как идет восстановление энергетики?
Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 26 февраля
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 февраля над регионами России были перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА.
«Семь [БПЛА перехвачены и уничтожены] над территорией Брянской области, четыре — над территорией Тульской области, два — над территорией Калужской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области, один — над акваторией Черного моря, один — над акваторией Азовского моря», — сообщили в военном ведомстве.
Губернатор Белгородской области подтвердил, что беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородом. Жертв и пострадавших не было.
Был ли удар по Белгороду 26 февраля, что со светом и водой
Ночью ударов ВСУ по Белгороду не было. Тем не менее в городе было зафиксировано крупное отключение электричества — последствие прежних ударов украинских войск.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что причиной стала авария на электросетях.
«Из-за регулярных обстрелов ВСУ объектов энергетики Белгорода происходят сбои. В настоящее время временно отсутствует электроснабжение почти у 10 тысяч абонентов. Бригады энергетиков оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам и переводу потребителей на резервные схемы. Ключевые социально значимые объекты работают от резервных источников электроснабжения. В связи с отключением электроэнергии не работают светофоры. Движение регулируют 14 сотрудников ГАИ», — объявил Демидов.
Водоканал Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил об отключении воды из-за блэкаута.
«Из-за перебоев в электроснабжении произошла остановка насосной станции второго подъема в Белгороде. Специалисты уже занимаются решением данной проблемы», — объявили в водоканале.
В райцентре отключения коснулись микрорайонов Зарубино, Черемушки и Новая Нелидовка — 5. В 09:32 водоканал сообщил о восстановлении водоснабжения.
«Идет наполнение системы», — указали в ведомстве.
Однако всего через несколько минут стало известно, что из-за аварии вода перестала поступать на пр. Богдана Хмельницкого, ул. Катульского, пер.4-й Магистральный и в село Головино.
Сколько жертв, пострадавших после удара по Белгороду 26 февраля
Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ за сутки неоднократно атаковали регион с использованием FPV-дронов и других типов БПЛА. В результате атак были погибшие.
«В селе Грузское при выполнении служебных задач пострадали два бойца „Орлана“. Один мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода» — сообщил оперштаб.
Не обошлось без погибших: около поселка Степное мужчина погиб в результате удара украинского дрона по автомобилю. Машина сгорела. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног отправили в Краснояружскую ЦРБ, однако врачи не смогли помочь.
25 февраля губернатор Гладков сообщил, что с начала 2026 года в Белгородской области 35 мирных жителей погибло, 239 гражданских ранено.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
