Киев роет себе выгребные ямы во тьме и холоде: удары по Украине 28 января

Киев роет себе выгребные ямы во тьме и холоде: удары по Украине 28 января

Россия нанесла новый воздушный удар по целям на Украине. Сколько ракет и БПЛА запущено 28 января, что происходит в Киеве, куда попали в Одессе, что известно об ударе по поезду с ВСУ?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 28 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 28 января ВС РФ запустили по целям на Украине одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 146 ударных БПЛА (типа «Герань», «Гербера» и «Италмас»).

ВСУ подтверждают попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА в 22 районах Украины. «Хроники Гераней» отмечают, что «Искандер» ударил по цели в Кривом Роге, после чего в некоторых районах города пропал свет.

С утра 28 января воздушные удары по целям на Украине продолжаются.

«С утра пораньше „Герани“ снова потянулись вдоль белорусской границы на запад. Примерно шесть „Гераней“ в Житомирской и Киевской областях на 08:45», — отмечают «Хроники Гераней».

Еще один «очень быстрый» объект нанес в 10 часов утра удар по Черкассам.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударах по Киеву в ночь на 28 января, куда попали

LOSTARMOUR отмечает серию ударов «Гераней» по целям в Киеве, Ирпене и окрестностях Бучи.

«Около двух часов ночи был удар „Гераней“ по цели в районе ТЭЦ-6 в Киеве», — уточняют «Хроники Гераней».

Представитель «Укрэнерго» в интервью украинским СМИ заявил, что Киев погружается во тьму и холод. В столице Украины без света остаются около 710 тысяч потребителей, более 1300 многоквартирных домов — без отопления; при этом реального реестра поврежденных домов «просто нет». Проблемы с теплом настолько серьезные, что часть домов может остаться без отопления не только этой зимой, но и в следующем сезоне.

Блэкаут в Киеве Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем украинцы отметили, что из-за российских ударов Киев «возвращается в XVII век»: глава Деснянского района столицы Максим Бахматов объявил, что коммунальщики на Троещине будут копать выгребные ямы для населения.

«Мэр [Виталий Кличко] говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: „Будем рыть ямы“. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе», — заявил Бахматов.

В ответ украинский эксперт Геннадий Рябцев назвал чиновника «идиотом»: ведь под землей в Киеве коммуникации и грунтовые воды.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Куда прилетели «Герани» в Одессе 28 января

По данным мониторинга, ночью Одесса и соседние населенные пункты (Беляры, Черноморск, Великодолинское) несколько раз подвергались атакам БПЛА.

«Ночью было две волны „Гераней“ на Одессу и Великодолинское Одесской области. Из-за сильнейшего тумана без деталей пока», — указывают «Хроники Гераней».

Источники «Типичной Одессы» сообщили об ударе по воинской части, расположенной рядом с Одесской духовной семинарией.

«Речь идет о поражении „Геранями“ цели на территории 22-й отдельной радиотехнической роты (Одесса, в/ч А2408)», — уточняют «Хроники».

Подача электричества в Одессе до сих пор не восстановлена: корпорация ДТЭК указала, что графики отключений действуют только в Одесской области, в городе свет могут отключить в любой момент.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по поезду с ВСУ в Харьковской области

Вечером 27 января, предположительно, беспилотники ВС РФ поразили пассажирский поезд в районе Барвенково (Харьковская область). Удар был нанесен около 17:15.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба немедленно обвинил ВС РФ в нанесении удара по гражданской цели. Однако в Сети немедленно обратили внимание на «странности» в ситуации с пассажирским составом.

Так, известно, что поезд Барвенково — Львов — Чоп шел вне расписания. Украинское издание Hromadske взяло интервью у «военнослужащего, который был среди пассажиров» и рассказал, что в поезде были другие военные; за это Hromadske раскритиковали «сознательные» украинцы, которые обвинили издание в «распространении российской пропаганды». То же самое подтвердил в соцсети X (Twitter) офицер ВСУ Иван Галенко.

«И сразу напрягает прекрасная и профессиональная картинка, мгновенное попадание в интернет с очень многих СМИ, хотя на Украине запрещено показывать итоги прилетов. Показательно: мгновенное назначение виновного; отсутствие ожидания экспертиз; синхронная работа медиа с готовыми формулировками. Так выглядит не расследование, а реализация сценария», — отметил координатор подполья Сергей Лебедев.

Telegram-канал «Герань: черный ящик» отметил, что украинские СМИ «деликатно» обрезали фотографии поврежденного вагона, а после удара «Герани» по вагону произошла вторичная детонация.

«На поезде произошла самая обычная гражданская вторичная детонация. Такая же, как и на местах организации „мирных“ пунктов временной дислокации ВСУ в „мирных“ домиках прифронтовых городов и деревень. А еще пассажиры поезда были одеты в самый обычный „гражданский“ камуфляж — пиксель и мультикам», — иронизирует «Герань: черный ящик».

«Хроники Гераней» отмечают, что было два удара: один в тепловоз, второй в состав. Канал обратил внимание, что человек, приславший видео с горящим вагоном поезда, ходит в камуфляже и бронежилете.

«Герань» Фото: МО РФ

«До этого пня хуторского даже не доходит, что, как только он свою тушку засунул в поезд, поезд превратился в воинский состав и его можно ровнять вдоль и поперек всем, чем угодно. Настолько они обнаглели ездить в школьных автобусах и спать в детских садах, что это стало для ВСУ нормой», — отмечают «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января

Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января

Онлайн-казино станет легальным в России? Кто предложил, кто за и против