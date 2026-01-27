Онлайн-казино станет легальным в России? Кто предложил, кто за и против

Министерство финансов выступило с предложением легализовать онлайн-казино в России. В чем тут выгода, как реагирует общество, кто за и кто против легализации?

Кто предложил легализовать онлайн-казино в России

Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину подумать о легализации в России онлайн-казино. По расчетам ведомства, это даст российскому бюджету порядка 100 млрд рублей ежегодно.

Как сообщили источники СМИ, Минфин предлагает легализацию со следующими условиями: распоряжением президента должен быть создан единый оператор с механизмом учета ставок через Единый центр учета переводов; на доходы онлайн-казино вводится налог не менее 30% от выручки (кроме выплаченных выигрышей), который будет администрироваться через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Играть смогут лица не младше 21 года. При этом ЕРАИ хотят наделить полномочиями по «профилактике игровой зависимости» и борьбе с нелегальными онлайн-казино.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены. При этом объем легального рынка букмекерских контор в РФ Минфин оценивает в 1,7 трлн руб. в 2024 году. Объем нелегального сегмента азартных игр превышает 3 трлн руб. ежегодно.

Казино в РФ запрещены помимо специализированных игорных зон: «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), а также «Золотой берег» (Крым).

Кто за легализацию онлайн-казино в России

Опрошенные СМИ букмекеры высказались за легализацию онлайн-казино в России. Директор букмекерской конторы BetBoom Юрий Эрмантраут заявил, что это будет способствовать «прозрачности и зрелости» отрасли.

«Мы видим не риск оттока аудитории, а потенциальный импульс для системного развития индустрии», — сказал он.

Гендиректор Fonbet Александр Парамонов предположил, что букмекеры могут потерять часть аудитории, однако если бизнес онлайн-казино будет прозрачен, подконтролен, действовать по единым правилам и приносить государству социальную и налоговую пользу наряду с легальными операторами азартных игр, «мы приветствуем такие инициативы», заявил он.

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий иронически предположил, что «может, Антон Германович сам играет». По его словам, «у игрового бизнеса есть плюсы и минусы».

«Не думаю, что нужно снимать сразу все барьеры. Вот мы сняли все барьеры с мигрантов, и к чему это привело?» — напомнил Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что Силуанов «самый профессиональный министр финансов за все время».

«И это не потому, что мы с ним дружим! То, что он говорит, — не хайп, это продумано», — считает Слуцкий.

Кто против легализации онлайн-казино в России

По разным данным, уже сейчас в России насчитывается 5–6 миллионов лудоманов, то есть людей с болезненным пристрастием к азартным играм.

Директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий подчеркнул, что казино традиционно привлекает больше всего лудоманов. Он напомнил, что есть другие методы борьбы с нелегальным рынком.

«Практика легализации во многих странах в различных формах показывает, что при отсутствии должного государственного контроля эффект может быть обратным», — указал Рий.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с NEWS.ru резко раскритиковал идею Минфина.

«Дикая и антинародная инициатива. Особенно странная она на фоне многочисленных запретов и блокировок в Сети. Минфин, по сути, хочет зарабатывать на зависимости, азарте, и это порочный подход. Так можно предложить и легализацию наркоторговли — это ведь тоже деньги», — отметил Миронов.

Вместо этого он призвал наращивать налоговое давление на букмекеров и игорные заведения и вдвое увеличить ставку сбора за такие налоговые объекты, как игорные столы и автоматы.

Президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков также назвал предложение Минфина странным. Он напомнил, что россиянам за последние годы пришлось резко сократить расходы в ресторанах, на туризм, шопинг, салоны красоты и прочие сферы «улучшенной жизни». При этом в тяжелые годы многих особо тянет к азартным играм.

«Граждане в тяжелые годы надеются на удачу больше, чем обычно», — отметил Гращенков.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что легализация онлайн-казино несовместима с традиционными ценностями.

«Эти деньги будут фактически отобраны у российских семей, в которых есть или появятся в результате этой сомнительной меры игроманы — люди, которые по своему поведению являются зависимыми или, говоря церковным языком, одержимыми. И это усугубит и без того тяжелую ситуацию с российской демографией», — написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Блогер Артем Блинов назвал предложение Минфина «одной из самых отвратительных новостей» за последние месяцы. Легализация онлайн-казино никак не снизит его вред, подчеркнул он.

«Онлайн-казино — это разрушитель человеческих жизней и судеб. Это расцвет лудомании. Это разрушенные семьи, заложенные в ломбарде драгоценности, это бесконечные долги, ушедшие друзья, которые почему-то не хотят тебе „занимать касик на додеп“ в сотый раз. Онлайн-казино — это один из главных врагов демографии и института традиционных ценностей. А еще из лудоманов получаются отличные биодроны, которым украинская разведка обещает закрыть долг в обмен на поджог или закладку бомбы. У меня один вопрос: неужели Минфин считает, что 30% налога этого стоят? Это что за дегенеративное искусство?» — задал вопрос Блинов.

Когда запретили казино в России, что произошло с игорным бизнесом

Большевики запретили игорные дома в России сразу же после прихода к власти в 1917 году. До 1991 года Россия жила без казино, а «организация азартных игр» была статьей Уголовного кодекса.

После распада СССР в 1991 году игорный бизнес быстро возродился; отсутствие регулирования привело к бурному расцвету игровой индустрии, в 1990-е годы казино и залы игровых автоматов начали массово открываться по всей стране. Многие легальные казино становились символами роскоши и статусных развлечений. Москва и Санкт-Петербург стали центрами игорной индустрии.

Конец эпохи казино в России наступил в декабре 2006 года, когда был принят закон № 244-ФЗ, запретивший казино и залы игровых автоматов за пределами специальных игорных зон. Полный запрет наступил 1 июля 2009 года.

