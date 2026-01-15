Арестован глава «Куршской косы» Калина: хищения, охота, главные скандалы

Директора заповедника «Куршская коса» в Калининградской области арестовали сотрудники ФСБ. Что происходит в заповеднике, в чем обвиняют Анатолия Калину, с какими проблемами столкнулась Куршская коса?

Что известно о задержании Анатолия Калины, когда это произошло

Силовики задержали директора российского национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области.

Задержание произошло 14 января при участии сотрудников ФСБ, которые проводили обыски в администрации нацпарка и дома у Калины. СМИ отмечают, что для сотрудников парка задержание директора стало неожиданностью.

Изначально причины задержания не раскрывались. Telegram-канал «Зеленый змий» предположил, что директор «Куршской косы» задержан по итогам расследования о хищении федеральных средств на строительстве «знаменитой» велосипедной дорожки, которую строили на Куршской косе.

В чем обвиняют директора заповедника «Куршская коса» под Калининградом

СК РФ объявил, что в отношении Анатолия Калины возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

«По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, директор нацпарка лично участвовал в сокрытии преступления, используя свое служебное положение, и непосредственно контролировал проведение незаконных действий, в том числе сотрудниками национального парка.

Адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что Анатолию Калине по совокупности статей может грозить до 14 лет лишения свободы.

«Однако следует иметь в виду наличие смягчающих обстоятельств. Так что в данном деле речь может идти о пяти или шести годах лишения свободы с компенсацией причиненного ущерба», — предположил Багатурия.

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Калининградской области объявило, что приостановит членство Калины в партии. Мера будет действовать до решения суда.

Фото: СК РФ

Какие скандалы были в заповеднике «Куршская коса»

Куршская коса представляет уникальный песчаный полуостров: узкую полосу земли длиной в 98 км и шириной от 400 м до 3,8 км, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее территорию примерно поровну контролируют Россия и Литва. На косе расположены очень высокие песчаные дюны (до 60 м).

Нацпарк чрезвычайно популярен среди туристов (до полумиллиона посетителей ежегодно). В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анатолий Калина возглавил нацпарк «Куршская коса» в 2011 году. С того времени Куршская коса неоднократно попадала в сводки СМИ и правоохранительных органов из-за скандалов с вырубками леса, незаконной застройкой и проблемами с экологией. Так, в 2011 году калининградские антикоррупционные активисты заявили, что супруга мэра Калининграда Александра Ярошук построила на территории нацпарка «шикарный особняк у моря»; в пресс-службе администрации Калининграда заявили, что это гостиница, законно построенная на земле, предназначенной для размещения рекреационных объектов.

В 2016 году Росприроднадзор выявил реконструкцию ресторанов без заключений экологической экспертизы; к 2024 году появился даже проект искусственного полуострова для постройки гостиницы у поселка Рыбачий. Кроме того, фиксировалась несанкционированная охота, экологи отмечали появление туристов в запретных зонах, незаконные свалки мусора и проезды вне дорог.

В октябре 2025 года в нацпарке «Куршская коса» начались проверки, связанные с проектом строительства велодорожки «Куршский велотракт». Общественники «Зеленого фронта» предположили, что проверки связаны с хищением средств, выделенных на строительство. Контракт с московской ПСК «Луч» на 400 млн рублей был заключен летом 2022 года; объект до сих пор не достроен, сроки сдачи многократно переносились, а стоимость строительства превысила 522 млн рублей. Велотракт должен протянуться на 44 км.

Тогда же в Литве заявили, что Куршскую косу могут исключить из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Это связано с систематическим разрушением природного объекта из-за наплыва туристов и гостиничным строительством. Директор нацпарка «Куршская коса» Калина в ответ заявил: масштабное строительство «еще даже не началось»; литовская сторона ведет строительство, не консультируясь с Россией (аэродром в Ниде); а Клайпеда загрязняет косу выбросами с кораблей в порту и расположенной поблизости газораспределительной станции.

Читайте также:

БПЛА разнес памятник Степану Бандере во Львове? Удары по Украине 15 января

Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске

Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко