БПЛА разнес памятник Степану Бандере во Львове? Удары по Украине 15 января

Воздушные силы ВСУ объявили, что в ночь на 15 января Россия запустила по целям на Украине 82 ударных БПЛА. Применялись беспилотники «Герань» различных моделей, также отмечается использование БПЛА «Гербера» и «Италмас».

ВСУ подтверждает попадание 21 ударного БПЛА в 13 районах и падение сбитых дронов в трех районах. Утром 15 января воздушная атака продолжается: под удар попали цели в Киеве и области. Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщает, что около 10:15 зафиксирован запуск баллистической ракеты по цели в районе Николаева. Над местом прилета замечен огромный столб дыма.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Чей БПЛА ударил по памятнику Бандере во Львове 15 января

Громкой новостью в ночь на 15 января стал удар неизвестного БПЛА около памятника украинскому националисту Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.

Соцсети облетело видео, где БПЛА на несколько метров промахивается мимо памятника и падает на детскую площадку. Глава города Андрей Садовой заявил, что никто не пострадал. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, были перекрыты несколько улиц, общественный транспорт идет в обход площади.

«Вот и поздравили упыря с днем рождения!» — смеются россияне в соцсетях (день рождения Бандеры — 1 января).

Украинские власти поспешили объявить, что удар в центре Львова был нанесен беспилотником из России. Однако в Сети немедленно указали, что тип БПЛА неизвестен.

«Это не „Герань“, вероятно, „Герберка“. Дворник зачетный — продолжил копать дальше», — отмечают «Хроники Гераней».

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев утверждает, что на Львов рухнул новый украинский дрон.

«Примечателен эпизод во Львове, где падение дрона в городской черте, по имеющимся данным, связано не с ударом [России], а с неудачной попыткой освоения [ВСУ] новых типов БПЛА, собранных из иностранных комплектующих на предприятии в Закарпатском регионе», — пишет Лебедев.

Что известно об ударах БПЛА в Киеве 15 января, где еще разносят энергетику

Утром 15 января российские и украинские мониторинговые каналы сообщили об атаке БПЛА в Киеве и области. Взрывы прозвучали в Бучанском районе.

«В Киеве „Герани“ работают по вновь возведенным объектам электроснабжения. Под ударом малые газовые электростанции», — утверждает Telegram-канал «Герань Цветущая».

Отмечается, что большая часть столицы Украины пятый день остается без отопления. Украинцы в Telegram массово ругают мэра столицы Виталия Кличко, который, по их версии, «палец о палец не ударил», чтобы подготовить Киев к морозам в условиях российских ударов по энергетике. Утром сообщалось, что 15 января российский БПЛА-разведчик ведет разведку над киевской ТЭЦ-6, пострадавшей от недавних ударов.

Температура в Киеве по ночам опускается до минус 15 градусов. Такая погода сохранится по крайней мере до следующей недели.

В ночь на 15 января «Герани» ВС РФ нанесли удар по энергетике в Житомирской области.

«После удара возник сильный пожар. Предварительно, под ударом была электрическая подстанция „Народичи“ 110/35/10 кВ», — пишут «Хроники Гераней».

Где были удары в Одесской области 15 января

Новый удар по логистике был нанесен ночью 15 января по Одесской области. ВС РФ продолжают отрезать Украину от поставок с запада.

«Типичная Одесса» сообщила об ударах группы «Гераней» по мостам в районе Затоки. «Хроники Гераней» идентифицировали цель как два моста (автомобильный и железнодорожный) у южного въезда в Затоку.

