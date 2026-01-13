Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 03:30

Атака на Украину ночью 13 января: удары по ТЭЦ, взрывы, что известно

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военно-политические и мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что в ночь на вторник, 13 января, российские силы наносят удары по целям ВСУ на Украине. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Что известно об атаке и ее последствиях?

Что известно об атаке на Украину 13 января

В Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появилась информация о том, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по целям в Кривом Роге, Одессе, а также в Днепропетровской области.

«По данным местных каналов, в Одессе было зафиксировано несколько серий взрывов, предположительно, в результате атаки БПЛА. В Днепропетровской области взрывы были слышны в Васильковке. Кроме того, в Павлограде сообщили о резком падении напряжения, предположительно, в результате ракетной атаки по энергообъектам противника», — говорится в посте.

Позднее авторы канала также написали, что в Киеве раздалась серия мощных взрывов на фоне объявленной ранее ракетной угрозы.

Кроме того, по сведениям канала, украинские каналы публикуют видео прилетов в Харькове и его окраинах, там гремят взрывы.

«Согласно информации мониторинговых групп, по целям противника работают „Герани“. Пишут также о пожаре, возникшем после атаки», — пишет канал.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также подтверждает информацию о мощном пожаре в Харькове.

«В Харькове мощный пожар после ударов ракет и дронов», — отмечается в публикации.

Также канал заявил, что на регионы Украины идет налет большого количества ударных беспилотников.

«Взрывы гремят в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях — идет мощная атака. На регионы Украины идет налет большого количества ударных БПЛА. В Днепропетровской области взрывы в Васильковке и Кривом Роге. В Павлограде резкое падение напряжения после ракетной атаки по энергообъектам», — передает канал.

Кроме того, сообщается о перебоях с электричеством в украинской столице. По информации Telegram-канала Colonelcassad, российские силы вновь повредили одну из ТЭЦ.

«После прилетов по Киеву там серьезные перебои с электричеством. Снова поражена одна из ТЭЦ + были прилеты по подстанциям. Налет продолжается», — утверждают авторы канала.

По данным «Военкоры Русской Весны», в некоторых районах Киева отсутствует электричество и водоснабжение.

«В столице Украины наблюдаются скачки напряжения, мерцание светофоров на улицах. Некоторые районы уже без света и воды. Ирпень, Буча, Гостомель в Киевской области почти полностью остались без электроэнергии. Также там наблюдаются проблемы с водоснабжением», — говорится в сообщении.

