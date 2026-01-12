Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 06:40

Застали ВСУ врасплох и серьезно продвинулись: успехи ВС РФ к утру 12 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские вооруженные силы неожиданно атаковали подразделение ВСУ при атаке со стороны минного заграждения, которое разминировал рядовой Али Хакиров. Что известно об этом и других успехах ВС РФ к утру 12 января?

Застали ВСУ врасплох

Как сообщили в Минобороны, рядовой Хакиров из штурмовой роты получил задание уничтожить противника, укрепившегося на позициях в направлении наступления российских войск. Вместе с группой он скрытно двинулся к целям. Хакиров, возглавляя дозор, заметил минное заграждение на пути.

«Подав сигнал группе, Али приступил к разминированию. Оперативно обезвредив мины на узкой тропе, провел группу к укрепленной позиции противника. Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох», — сказали там.

ВСУ понесли потери и отступили после штурма. Штурмовики ВС РФ захватили укрепленные позиции и удержали оборону, что позволило войскам продвинуться дальше на одном из тактических направлений.

Освободили шесть населенных пунктов за новогодние каникулы

В период новогодних праздников, с 31 декабря по 11 января, российские военные освободили шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства обороны России.

В Запорожской области силы «Востока» и «Днепра» заняли два населенных пункта: Зеленое и Белогорье. В Сумской области под контроль взят Грабовское, это сделала группировка «Север». В Харьковской области освобожден Подолы, операцию провела группировка «Запад». В Днепропетровской области взято под контроль Братское, это заслуга «Востока». В ДНР освобождено Бондарное, успех достигнут Южной группировкой.

Уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ

В зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ за сутки лишились станции спутниковой связи Starlink, а также девяти пунктов управления беспилотниками, сообщил представитель пресс-центра Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 290 военнослужащих, 18 автомобилей, два склада материальных средств, станцию спутниковой связи Starlink и девять пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

ВСУ лишились 46 блиндажей

Южная группировка войск уничтожила 46 блиндажей и укрытий, в которых находились военнослужащие ВСУ, а также семь робототехнических комплексов, сообщил Вадим Астафьев, возглавляющий пресс-центр группировки.

«Войсками беспилотных систем группировки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены пять антенн связи и терминал связи Starlink, семь робототехнических комплексов. Поражено 46 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито семь беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Ликвидировали более 110 целей, в том числе «Краснополем»

В течение недели подразделения группировки «Север» провели боевые действия, уничтожив более 110 объектов в Сумской и Харьковской областях. Среди пораженных целей были техника, пункты управления и живая сила противника, проинформировало Министерство обороны России.

«Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки войск „Север“ за прошедшую неделю. <…> Свыше 10 целей были поражены с применением корректируемого боеприпаса „Краснополь“», — говорится в сообщении ведомства.

Операторы беспилотных систем провели серию точечных ударов по объектам в Сумской области. В результате были уничтожены пикап и квадроцикл, а также средства связи и личный состав подразделений ВСУ, укрывавшийся в замаскированных блиндажах. Минобороны утверждает, что эти действия помогли предотвратить попытки ротации и нарушили логистику противника.

В министерстве подчеркнули, что действия артиллерии и беспилотных летательных аппаратов способствуют продвижению российских штурмовых подразделений вдоль всей линии фронта.

Минобороны РФ
Россия
Украина
СВО
ВСУ
ВС РФ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
