Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 12 января

Согласно данным Министерства обороны России, ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1193 украинских беспилотников над территорией страны.

5 и 6 января было зафиксировано наибольшее количество сбитых беспилотников — 356 и 360 единиц соответственно. Большинство атак пришлось на европейскую часть страны.

С 29 декабря по 4 января российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 1548 украинских беспилотников.

Также в городской администрации Воронежа рассказали, что погибшая при ночном ударе БПЛА ВСУ по Воронежу была учительницей.

«Дина Леонидовна родилась в Советском районе Курской области, где и окончила государственный университет. С 2019 года работала учителем русского языка и литературы в школе № 84 в Воронеже», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В администрации Воронежа уточнили, что ее близким будет оказана вся необходимая помощь. Воронеж подвергся атаке украинских БПЛА вечером в субботу. По словам главы региона, это был один из самых сильных налетов на город с начала спецоперации.

В ночь на 12 января в Воронежской области также объявили опасность атаки БПЛА.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что ВСУ расстреляли в Селидово в ДНР 130 человек.

«Безусловно, это все (количество погибших мирных жителей. — NEWS.ru) тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — сказал он.

Мирошник добавил, что из-за зверств ВСУ большое количество жителей покинуло прифронтовые районы, и сейчас ведется работа по подсчету числа выживших.

Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны России сообщило в октябре 2024 года.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

10 января средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских дрона над российскими регионами в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все сбитые беспилотники были самолетного типа.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказано в публикации.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что умерла жительница Воронежа, которая получила ранения при падении обломков дрона ВСУ на частный дом.

«Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», — сообщил он.

Беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, одна из многоэтажек была еще не достроена. Также поврежден объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники, добавил Гусев. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов (в том числе один строящийся), в двух из которых произошли возгорания: они оперативно потушены», — написал он.

ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Там отметили, что противник выпустил шесть боеприпасов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru). Всего выпущено шесть боеприпасов», — говорится в публикации.

Два человека получили травмы в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, вражеский FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия.

«Двоих мужчин бойцы „Орлана“ и самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины, у второго — осколочные ранения ног», — сообщил он.

Читайте также:

«Орешник» ударил по «неуязвимой» цели, сделка Долиной и Лурье: что дальше

Наступление на Запорожье 11 января: у ВСУ большие проблемы, Орехов сдали?

Удар ВСУ по своим, отказ Словакии в помощи: новости СВО к вечеру 11 января