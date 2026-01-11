Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 20:25

Раскрыта личность погибшей от атаки ВСУ жительницы Воронежа

Погибшая в Воронеже от дрона ВСУ женщина работала учителем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Погибшая при атаке ВСУ на Воронеж Дина Дубинина работала учителем русского языка и литературы в городской школе № 84, сообщили в мэрии. В Воронеж она переехала из Курской области, где родилась и окончила государственный университет.

Она зарекомендовала себя творческим, эрудированным педагогом, ответственным, надежным сотрудником, наставником для молодых специалистов, отзывчивым классным руководителем, — подчеркнули там.

Власти принесли соболезнования родным и близким Дины Дубининой. Ее семье будет оказана вся необходимая помощь.

Утром 11 января губернатор региона Александр Гусев сообщил о гибели женщины, пострадавшей накануне вечером. Врачи, по его словам, сделали операцию, но травмы оказались серьезными. Сейчас в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.

С 08:00 до 13:00 мск силы ПВО ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России. По четыре и три БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей соответственно.

Воронеж
атаки
атаки ВСУ
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash: Долина отправилась в Абу-Даби во время разбирательств с квартирой
Пожилой россиянин погиб в лобовом столкновении иномарок
Подростков-вандалов из-за граффити на стене дома заставили убирать снег
Неизвестные ночью протаранили стеклянную дверь торгового центра
Стала известна судьба пропавшей на башкирском водохранилище девочки
Побережье Ялты накрыло штормом
Захарова пообещала «неотвратимое наказание» за атаку ВСУ на Воронеж
Дубцова поделилась фотографиями с возлюбленным
ФРГ захотела создать новую миссию НАТО после притязаний США на Гренландию
Мадуро через сына передал сторонникам два важных послания
На борьбу со снежным коллапсом в Москве бросили 15 тыс. единиц техники
Глава Минэнерго рассказал, как долго Венесуэла будет под контролем США
Столичный дептранс обратился к москвичам с одной просьбой после праздников
Бузова высказала недовольство одной категории москвичей
Раскрыта личность погибшей от атаки ВСУ жительницы Воронежа
В Конгрессе США потребовали от Украины ответить за захват храмов УПЦ
Трамп «раскурил» кубинскую сигару
«Скоро буду там»: сын свергнутого иранского шаха раскрыл планы
Британия поставит Украине три пробные ракеты Nightfall
Женщина родила «пьяного» ребенка: что об этом известно, как так получилось
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.