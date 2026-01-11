Раскрыта личность погибшей от атаки ВСУ жительницы Воронежа Погибшая в Воронеже от дрона ВСУ женщина работала учителем

Погибшая при атаке ВСУ на Воронеж Дина Дубинина работала учителем русского языка и литературы в городской школе № 84, сообщили в мэрии. В Воронеж она переехала из Курской области, где родилась и окончила государственный университет.

Она зарекомендовала себя творческим, эрудированным педагогом, ответственным, надежным сотрудником, наставником для молодых специалистов, отзывчивым классным руководителем, — подчеркнули там.

Власти принесли соболезнования родным и близким Дины Дубининой. Ее семье будет оказана вся необходимая помощь.

Утром 11 января губернатор региона Александр Гусев сообщил о гибели женщины, пострадавшей накануне вечером. Врачи, по его словам, сделали операцию, но травмы оказались серьезными. Сейчас в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.

С 08:00 до 13:00 мск силы ПВО ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России. По четыре и три БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей соответственно.