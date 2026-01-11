ВСУ ударили по России семью беспилотниками Минобороны: российские силы ПВО за пять часов ликвидировали семь украинских БПЛА

Силы ПВО ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России с 8:00 до 13:00 по московскому времени, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по четыре и три БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей соответственно.

В период с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что произошедшая 10 января атака украинских беспилотников на Воронеж стала одной из самых сильных с начала СВО. Как заявил губернатор региона Александр Гусев, возмездие будет неотвратимым.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.