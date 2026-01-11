Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 14:15

ВСУ ударили по России семью беспилотниками

Минобороны: российские силы ПВО за пять часов ликвидировали семь украинских БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО ликвидировали и перехватили семь украинских беспилотников над регионами России с 8:00 до 13:00 по московскому времени, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по четыре и три БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей соответственно.

В период с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что произошедшая 10 января атака украинских беспилотников на Воронеж стала одной из самых сильных с начала СВО. Как заявил губернатор региона Александр Гусев, возмездие будет неотвратимым.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

Минобороны РФ
БПЛА
атаки
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины
Российский танк Т-90С с французским тепловизором заметили в зоне СВО
Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападающих на краснодарцев детей
В Китае ответили, заботит ли Трампа глобальная архитектура безопасности
«Циничное нападение»: зампред ВРНС об атаке ВСУ на православную гимназию
«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай
«Король дороги» на Mercedes заблокировал скорую с ребенком
Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?
Настя Каменских угодила в больницу после голодовки
«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине
Появились новые детали разговора Путина с участником акции «Елка желаний»
ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских и уничтожили их
ВСУ ударили по России семью беспилотниками
Украина запретила показ одного фильма из-за российского актера
На Украине задумались об отмене отсрочки от мобилизации
Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Российский теннисист завоевал 22-й титул в карьере
Надвигаются крещенские морозы до минус 25 градусов: прогноз погоды в Москве
Подростки напали на мужчину и выставили полуголым на улицу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.