Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Там отметили, что противник выпустил шесть боеприпасов.

Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — NEWS.ru). Всего выпущено шесть боеприпасов, — говорится в публикации.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ не хватает сил для купирования частей ВС РФ. По его словам, затевается битва за освобождение Донбасса, и уже этой зимой ожидаются приятные вести с фронта. Он также отметил, что ВСУ перебросили все свои силы на Купянское направление, где сейчас идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Бондарное в ДНР. Подразделения Южной группировки войск провели активные действия, приведшие к освобождению данной территории. Также ВС РФ установили контроль над Подолами в Харьковской области. Успешные действия провели бойцы группировки войск «Запад».