Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 03:23

Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР

ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

ВСУ за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Там отметили, что противник выпустил шесть боеприпасов.

Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — NEWS.ru). Всего выпущено шесть боеприпасов, — говорится в публикации.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ не хватает сил для купирования частей ВС РФ. По его словам, затевается битва за освобождение Донбасса, и уже этой зимой ожидаются приятные вести с фронта. Он также отметил, что ВСУ перебросили все свои силы на Купянское направление, где сейчас идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Бондарное в ДНР. Подразделения Южной группировки войск провели активные действия, приведшие к освобождению данной территории. Также ВС РФ установили контроль над Подолами в Харьковской области. Успешные действия провели бойцы группировки войск «Запад».

ВСУ
ДНР
обстрелы
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор
В Турции заявили, что Трамп забивает последние гвозди в мировой порядок
«Возможно, это намек»: на Западе поразмыслили об ударе «Орешником»
В Воронеже 13 домов получили повреждения из-за атаки БПЛА
Часть американских ракет Tomahawk в Нигерии не сработали
Известный певец погиб в авиакатастрофе после пророческого сна
Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР
Стало известно об успехах ВС РФ при охоте на «Бабу-ягу»
Фаза Луны сегодня, 11 января: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Число жертв лавин во Франции увеличилось
Сборная Египта по футболу вырвала победу у Кот-д'Ивуара
«Огонь велся по всему, что шевелится»: посол РФ рассказал о захвате Мадуро
В Калининградской области целый город лишился водоснабжения
Покер Хуснутдинова в НХЛ помог «Бостону» разбить «Рейнджерс»
Посол рассказал, что случилось с ПВО Венесуэлы во время атаки США
США ударили по 35 целям ИГ в Сирии
Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы
Названы три участницы нового сезона «Ледникового периода»
Маск назвал Великобританию фашистским государством
Министр обороны Бельгии усомнился, что страна готова к «войне будущего»
Дальше
Самое популярное
Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
Россия

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.