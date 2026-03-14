В МВД рассказали, как приложение с камерами ДПС может лишить россиян денег

МВД: мошенники начали рассылать вирусы под видом приложений с камерами ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали распространять вредоносные программы через Telegram, выдавая их за бесплатные приложения для просмотра дорожных камер и радаров ДПС, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Там пояснили, что злоумышленники размещают в тематических Telegram-группах файл с расширением .apk. После открытия такого файла на смартфоне автоматически устанавливается программа. Это приложение предоставляет аферистам удаленный доступ к устройству пользователя.

Получив контроль над смартфоном, злоумышленники также получают возможность входить в банковские приложения владельца устройства. Также они могут оформлять кредиты от имени пользователя и списывать деньги со счетов.

В МВД уточнили, что подобные вредоносные программы часто маскируют под бесплатные сервисы для отслеживания дорожных камер, радаров ДПС и других якобы полезных приложений. К зараженному файлу нередко добавляют сообщения с интригующим содержанием. Из-за этого получатель может открыть файл, не подозревая о возможной опасности.

Ранее мошенники начали рассылать поддельные судебные повестки, чтобы получить доступ к учетным записям пользователей и выманить у них коды из СМС. Злоумышленники убеждают людей сообщать коды подтверждения, которые приходят на телефон.

До этого доцент Петр Щербаченко рассказывал, что аферисты во время телефонных разговоров стараются торопить человека и создают ощущение срочности. Он пояснил, что подобная тактика применяется для давления на собеседника.

