«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве Коц: ВС России показали НАТО, что не нужно соваться не в свое дело

Удары ВС РФ по Киеву являются не только ответом, например, на удары по Белгороду, но и представляют собой демонстрацию военной мощи, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его мнению, таким образом Москва показала НАТО, что не нужно «соваться не в свое дело».

Россия наглядно демонстрирует НАТО, что способна наносить регулярные удары по столице враждебного государства, используя за раз в залпе сотни дронов и десятки ракет. С жирным намеком: не суйтесь не в свое дело, — написал он.

Он добавил, что такие удары воздействуют на инфраструктуру. Столица Украины насыщена объектами оборонной промышленности, работа которых зависит от стабильного энергоснабжения, и его отсутствие снижает боеспособность украинских войск.

Коц также считает, что при этом происходит перераспределение ресурсов противника. Угроза столице вынуждает Украину концентрировать наиболее эффективные системы противовоздушной обороны вокруг Киева, оставляя остальные регионы менее защищенными.

Ранее Коц заявил, что после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина необходимо нанести удар по главе ГУР Кириллу Буданову, руководителю СБУ Василию Малюку и главе ВСУ Александру Сырскому. Он назвал перечень «базовым минимумом».