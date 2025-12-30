Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины Коц: Буданова, Малюка и Сырского нужно ликвидировать после атаки на резиденцию

После атаки на резиденцию президента России Владимира Путина необходимо нанести удар по главе ГУР Кириллу Буданову, руководителю СБУ Василию Малюку и главе ВСУ Александру Сырскому, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Он назвал перечень «базовым минимумом».

Высокоточные боеприпасы должны влететь в форточку главы ГУР Буданова, главы СБУ Малюка, главы ВСУ Сырского… Список можно продолжать, но для начала это базовый минимум. Надо перестать стесняться и приступить к уничтожению лиц, принимающих решения на территории Украины, — заявил Коц.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, после того как ВСУ атаковали резиденцию Путина в Новгородской области, Москва станет более жесткой в переговорах с Киевом. Он отметил, что в ответ на действия Украины РФ займет более решительную позицию.

До этого американский политолог Дмитрий Саймс заявил, что Россия готова к дальнейшим переговорам по Украине, но атака дронов на резиденцию Путина требует не только дипломатических мер. Он отметил, что Россия не изолируется и продолжает диалог, но возмутительность инцидента требует решительного ответа.