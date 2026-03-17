Офицер ВВС США раскрыл детали загадочного происшествия с участием НЛО

Бывший оператор пусковых установок ВВС США Роберт Салас рассказал о загадочных инцидентах на авиабазе Малмстром в штате Монтана, произошедших в марте 1967 года. По его словам, 20 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I вышли из строя после появления в небе неопознанных летающих объектов, передает Daily Mail.

Инциденты произошли 16 и 24 марта. По словам Саласа, охрана базы наблюдала странные объекты, которые зависали в воздухе, резко меняли траекторию и излучали красное свечение. Вскоре после этого ракеты, находившиеся в подземных шахтах, одновременно перешли в нерабочее состояние.

Салас подчеркивает, что системы управления ракетами были защищены от любых внешних помех. Расследование с участием инженеров не смогло объяснить, каким образом сигнал мог воздействовать сразу на весь ракетный комплекс. По мнению офицера, произошедшее может свидетельствовать о вмешательстве «нечеловеческой цивилизации», пытавшейся предотвратить ядерную катастрофу.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен официально подтвердить контакты с внеземными цивилизациями, сделав заявление, которое эксперты называют «самым важным в истории человечества». Портал Daily Star со ссылкой на американского режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли заявил, что выступление запланировано на 8 июля 2026 года. Дата приурочена к годовщине знаменитого инцидента с «летающей тарелкой» в Розуэлле.