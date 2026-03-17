Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 13:09

Шойгу предупредил об атаках на россиян в Сети

Шойгу заявил о попытках противника влиять на население России через интернет

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press
Противник активно применяет информационно-психологические методы для воздействия на российских граждан, в том числе через интернет, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что нельзя недооценивать человеческий фактор, который используют внешние силы для дестабилизации обстановки, передает ТАСС.

Нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор. Противник активно использует информационно-психологические методы посредством различных средств коммуникации и глобальной сети интернет, — сказал Шойгу.

Он пояснил, что через Сеть противник пытается воздействовать на определенные, прежде всего маргинальные, группы населения, склоняя их к незаконным действиям. Как отметил секретарь Совбеза, злоумышленники действуют как под влиянием корыстных мотивов, так и используя идеологическую обработку с целью создания очагов напряженности внутри страны. Шойгу также подчеркнул, что недооценка уровня существующих угроз и промедление в устранении уязвимостей могут привести к трагическим последствиям.

Ранее Шойгу сообщил, что Украина и ее западные покровители не прекращают попыток организовать диверсии и теракты на территории России, причем их число неуклонно растет. По его словам, в прошлом году в стране было совершено 1830 терактов.

Россия
Сергей Шойгу
интернет
угрозы
Двое мужчин под наркотиками два дня резали девушку ножом и получили срок
Три сборные отказались играть с Россией на Кубке мира по хоккею
Юрист назвал причины, по которым можно лишиться премии
Девушка оставила родителей без единого гроша из-за мошенников
Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической
«Первоочередные»: Шойгу о целях Украины в России
ВСУ пытались атаковать Россию за четыре часа с помощью 30 БПЛА
Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана
Появились детали освобождения Сопычи
Ресторатор объяснил, почему не появляются новые фудкорты
Аномальная жара или мощное похолодание? Погода в Москве до конца марта
Проект без сюрпризов: как раннее участие подрядчика снижает риски
Названо место, где похоронят Ершова
Замедление домашнего интернета в России: что известно, где не работает
Токаев объявил о первой в истории Казахстана амнистии
Новый удар по мигрантам: выдворять будут по широкому списку, что известно
Киберэксперт объяснил, безопасны ли домофоны с системой распознавания лиц
Токаев объявил 15 марта государственным праздником в Казахстане
В Госдуме ответили, грозит ли России кризис из-за запрета мессенджеров
Премьер Бельгии оправдался после слов о нормализации отношений с Россией
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

