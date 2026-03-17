Шойгу предупредил об атаках на россиян в Сети Шойгу заявил о попытках противника влиять на население России через интернет

Противник активно применяет информационно-психологические методы для воздействия на российских граждан, в том числе через интернет, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что нельзя недооценивать человеческий фактор, который используют внешние силы для дестабилизации обстановки, передает ТАСС.

Нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор. Противник активно использует информационно-психологические методы посредством различных средств коммуникации и глобальной сети интернет, — сказал Шойгу.

Он пояснил, что через Сеть противник пытается воздействовать на определенные, прежде всего маргинальные, группы населения, склоняя их к незаконным действиям. Как отметил секретарь Совбеза, злоумышленники действуют как под влиянием корыстных мотивов, так и используя идеологическую обработку с целью создания очагов напряженности внутри страны. Шойгу также подчеркнул, что недооценка уровня существующих угроз и промедление в устранении уязвимостей могут привести к трагическим последствиям.

Ранее Шойгу сообщил, что Украина и ее западные покровители не прекращают попыток организовать диверсии и теракты на территории России, причем их число неуклонно растет. По его словам, в прошлом году в стране было совершено 1830 терактов.