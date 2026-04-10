Тренер назвала лучшие упражнения для брюшного пресса

Тренер Мальцева: пресс лучше всего тренировать скручиваниями

Скручивания являются лучшими упражнениями для тренировки брюшного пресса, заявила NEWS.ru тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева. По ее словам, большинство людей совершает ошибку, начиная делать по сотне повторений ежедневно, что приводит к болям в шее и пояснице.

Большинство людей, которые хотят подтянуть живот, совершает одну и ту же ошибку. Они начинают делать по сотне скручиваний каждый день, через неделю чувствуют боль в шее и пояснице, а потом бросают. Хотя на самом деле пресс отлично отзывается на короткие тренировки по 10–15 минут всего три раза в неделю, например в понедельник, среду и субботу. Четыре упражнения, три подхода, 12–15 повторений. Этого достаточно, чтобы мышцы живота стали заметно крепче, а поясница получила дополнительную поддержку, — сказала Мальцева.

Она отметила, что решающее значение имеет правильная техника выполнения движений. По ее словам, при скручиваниях нельзя тянуть голову руками, а плечи должны подниматься исключительно за счет работы корпуса.

В скручиваниях нельзя тянуть голову руками. Плечи поднимаются за счет работы корпуса, а не за счет рывка шеей. В планке таз не провисает, локти стоят строго под плечами, тело вытянуто в одну линию. При подъеме ног поясница остается прижатой к полу. Если она отрывается, значит, амплитуду нужно уменьшить или согнуть ноги в коленях. И обязательно дышать свободно, не задерживая воздух на усилии, — подытожила Мальцева.

Ранее терапевт Амина Платунова заявила, что умеренные кардионагрузки снижают риск развития деменции. Она напомнила, что спорт необходим человеку на постоянной основе, а не короткими интервалами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бронни и Леброн Джеймсы вошли в историю НБА после матча в Сан-Франциско
В России раскрыли условие для военного переворота на Украине
Стало известно, сколько россиян собираются отмечать Пасху
Бывший налоговый начальник в Новосибирске попался на крупной взятке
Адвокат ответил, что грозит за кражу продуктов из холодильника на работе
Психолог объяснил, почему россияне перестали обращаться к коучам
Глава МЧС России прибыл в Чечню на фоне ЧС
Политолог объяснил новости о смене стратегии Евросоюза в отношении Украины
«Как и было предсказано»: Дмитриев о безвыходной ситуации Европы
Подросток заскучал во время прогулки и обстрелял проходящий поезд метро
Стало известно, что Россия пообещала Кубе на переговорах в Гаване
Работу Путина оценили положительно 75% россиян
Овчинский: в Перово появятся четыре новостройки на месте сноса
Раскрыто состояние пострадавших на Камчатке туристов
В Госдуме рассказали, как никогда не работавшему россиянину получить пенсию
Си Цзиньпин провел историческую встречу
В США заявили о «шокирующем поражении» в конфликте с Ираном
Кардиолог назвала неочевидную опасность ОРВИ для сердца
Непомнящий назвал самую стабильную команду РПЛ
«Спросите у Бородина, как так вышло»: в Москве отменили «Пугачевскую весну»
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

