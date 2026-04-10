Тренер назвала лучшие упражнения для брюшного пресса

Скручивания являются лучшими упражнениями для тренировки брюшного пресса, заявила NEWS.ru тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева. По ее словам, большинство людей совершает ошибку, начиная делать по сотне повторений ежедневно, что приводит к болям в шее и пояснице.

Большинство людей, которые хотят подтянуть живот, совершает одну и ту же ошибку. Они начинают делать по сотне скручиваний каждый день, через неделю чувствуют боль в шее и пояснице, а потом бросают. Хотя на самом деле пресс отлично отзывается на короткие тренировки по 10–15 минут всего три раза в неделю, например в понедельник, среду и субботу. Четыре упражнения, три подхода, 12–15 повторений. Этого достаточно, чтобы мышцы живота стали заметно крепче, а поясница получила дополнительную поддержку, — сказала Мальцева.

Она отметила, что решающее значение имеет правильная техника выполнения движений. По ее словам, при скручиваниях нельзя тянуть голову руками, а плечи должны подниматься исключительно за счет работы корпуса.

В скручиваниях нельзя тянуть голову руками. Плечи поднимаются за счет работы корпуса, а не за счет рывка шеей. В планке таз не провисает, локти стоят строго под плечами, тело вытянуто в одну линию. При подъеме ног поясница остается прижатой к полу. Если она отрывается, значит, амплитуду нужно уменьшить или согнуть ноги в коленях. И обязательно дышать свободно, не задерживая воздух на усилии, — подытожила Мальцева.

