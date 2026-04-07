07 апреля 2026 в 11:17

Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок

Терапевт Платунова: умеренные кардионагрузки снижают риск развития деменции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Умеренные кардионагрузки снижают риск развития деменции, заявила в эфире Авторадио терапевт Амина Платунова. Она напомнила, что спорт необходим человеку на постоянной основе, а не короткими интервалами.

Дозированные кардионагрузки, нормальные тренировки в зале — это всегда профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Это профилактика деменции. Ожирения. Болей в суставах и так далее. Ну и самое главное — это продление молодости, — отметила Платунова.

Врач уточнила, что в неделю должно быть минимум 150 минут кардиологических нагрузок. Она посоветовала обратить внимание на скандинавскую ходьбу, легкий бег трусцой, катание на велосипеде или плавание.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что кардио- и силовые тренировки полезны даже для людей старше 70 лет — такие занятия позволяют почувствовать себя человеком. По его мнению, в пожилом возрасте можно пробовать совершенно разные виды спорта.

Здоровье
врачи
заболевания
тренировки
