23 марта 2026 в 12:14

Мясников поставил точку в споре о вреде кардиотренировок для пожилых

Мясников заявил, что кардиотренировки полезны даже для людей старше 70 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кардио- и силовые тренировки полезны даже для людей старше 70 лет — такие занятия позволяют почувствовать себя человеком, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников. Так он отреагировал на слова невролога Павла Хорошева о том, что пенсионерам категорически нельзя заниматься подобными видами активности.

Занимаясь спортом в таком возрасте, ты чувствуешь себя человеком, у тебя не так болит тело, ты двигаешься и живешь без памперса и инвалидной коляски. Я, допустим, в свои 72 года подтянулся 400 раз за два часа, и сейчас планирую на соревнования ветеранов поехать, буду там штангу жать, — высказался Мясников.

По мнению врача, в пожилом возрасте можно пробовать совершенно разные виды спорта. При этом он отметил, что интенсивность тренировок должна быть индивидуальной.

Ранее Мясников заявил, что мнение о вреде кофе ошибочно. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний.

спорт
пенсионеры
здоровье
Александр Мясников
