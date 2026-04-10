Известный тренер назвал главную интригу матча «Зенит» — «Краснодар»

Многое в матче «Зенит» — «Краснодар» будет зависеть от того, удастся ли петербуржцам сдержать нападающего «быков» Джона Кордобу, заявил NEWS.ru экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. Он отметил, что в последнее время у краснодарской команды начал проявляться чемпионский характер.

У «Краснодара» начал проявляться чемпионский характер — стали более уверенными в себе. «Зенит» умеет играть с этим соперником. Многое будет зависеть от того, справятся ли центральные защитники с Кордобой. До конца уже остается не так много туров, и, если «Краснодар» сможет увезти из Санкт-Петербурга хотя бы ничью, это даст им дополнительные шансы в борьбе за чемпионство. Если «Зенит» выиграет, то, скорее всего, поставит точку, — сказал Рапопорт.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 12 апреля в 19:30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После 23 туров эти команды находятся во главе турнирной таблицы. «Краснодар» идет первым с 52 очками, «Зенит» — второй (51).

Ранее Рапопорт заявил, что «Зенит» не должен был доводить дело до серии пенальти в кубковом матче со «Спартаком». Он отметил, что команда Хуана Карлоса Карседо на удивление сыграла очень собранно в обороне.