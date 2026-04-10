Известный тренер назвал главную интригу матча «Зенит» — «Краснодар»

Рапопорт назвал сдерживание Кордобы главной задачей в матче с «Краснодаром»

Джон Кордоба Джон Кордоба Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Многое в матче «Зенит» — «Краснодар» будет зависеть от того, удастся ли петербуржцам сдержать нападающего «быков» Джона Кордобу, заявил NEWS.ru экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. Он отметил, что в последнее время у краснодарской команды начал проявляться чемпионский характер.

У «Краснодара» начал проявляться чемпионский характер — стали более уверенными в себе. «Зенит» умеет играть с этим соперником. Многое будет зависеть от того, справятся ли центральные защитники с Кордобой. До конца уже остается не так много туров, и, если «Краснодар» сможет увезти из Санкт-Петербурга хотя бы ничью, это даст им дополнительные шансы в борьбе за чемпионство. Если «Зенит» выиграет, то, скорее всего, поставит точку, — сказал Рапопорт.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 12 апреля в 19:30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После 23 туров эти команды находятся во главе турнирной таблицы. «Краснодар» идет первым с 52 очками, «Зенит» — второй (51).

Ранее Рапопорт заявил, что «Зенит» не должен был доводить дело до серии пенальти в кубковом матче со «Спартаком». Он отметил, что команда Хуана Карлоса Карседо на удивление сыграла очень собранно в обороне.

Виктор Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бронни и Леброн Джеймсы вошли в историю НБА после матча в Сан-Франциско
В России раскрыли условие для военного переворота на Украине
Стало известно, сколько россиян собираются отмечать Пасху
Бывший налоговый начальник в Новосибирске попался на крупной взятке
Адвокат ответил, что грозит за кражу продуктов из холодильника на работе
Психолог объяснил, почему россияне перестали обращаться к коучам
Глава МЧС России прибыл в Чечню на фоне ЧС
Политолог объяснил новости о смене стратегии Евросоюза в отношении Украины
«Как и было предсказано»: Дмитриев о безвыходной ситуации Европы
Подросток заскучал во время прогулки и обстрелял проходящий поезд метро
Стало известно, что Россия пообещала Кубе на переговорах в Гаване
Работу Путина оценили положительно 75% россиян
Овчинский: в Перово появятся четыре новостройки на месте сноса
Раскрыто состояние пострадавших на Камчатке туристов
В Госдуме рассказали, как никогда не работавшему россиянину получить пенсию
Си Цзиньпин провел историческую встречу
В США заявили о «шокирующем поражении» в конфликте с Ираном
Кардиолог назвала неочевидную опасность ОРВИ для сердца
Непомнящий назвал самую стабильную команду РПЛ
«Спросите у Бородина, как так вышло»: в Москве отменили «Пугачевскую весну»
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

