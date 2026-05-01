Бывший пресс-секретарь Зеленского раскритиковала заявление Каллас о России Мендель раскритиковала заявление Каллас и призвала к переговорам с Россией

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X раскритиковала заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас и призвала к переговорам с Россией. Поводом стали ее слова о недопустимости «унижения» ЕС в вопросе контактов с Москвой.

Подобные высказывания, по мнению Мендель, могут позволить себе только люди, не обладающие качествами настоящего лидера. Она добавила, что политикам следует брать на себя ответственность и переходить к диалогу вместо жестких заявлений.

Ранее Евросоюз приступил к разработке 21-го пакета антироссийских санкций, подтвердила Каллас. По ее утверждению, усиление давления свидетельствует, что «для ЕС Украина дороже, чем для России», и что Москва не сможет дождаться, пока Брюссель ослабнет.

До этого историк Владимир Андреев выразил мнение, что для нормализации отношений России и Европы необходима смена политического курса Брюсселя. По его словам, это станет возможным только в случае смены власти в ЕС. Как отметил эксперт, было бы наивно полагать, что после всех агрессивных действий и высказываний европейских элит Москва с радостью решит с ними примириться.