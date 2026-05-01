В Бурятии нашли тело последнего туриста под лавиной на Мунку-Сардык

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на горном узле Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, говорится в сообщении регионального агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Тело передали сотрудникам МВД.

В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего в результате схода снежной лавины <...>. Тело погибшего обнаружили <...>. Передали сотрудникам МВД. Поисково-спасательные работы полностью завершены, — говорится в сообщении.

Ранее на горе Мунку-Сардык погибли три человека. Двое из них были туристами, еще один работал инструктором-проводником. По факту происшествия в уголовном деле фигурируют трое обвиняемых. Это гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.

В то же время было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в Следственном комитете региона. Как утверждало следствие, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на нее сошла снежная масса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег
Врач ответила, к чему может привести хроническое напряжение в челюсти
Аэропорт Шереметьево ограничил прием и выпуск самолетов
Врач предупредил, в каких странах есть риск заражения малярией
В Ростовской области отразили попытку атаки БПЛА
Морпехи ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ у Доброполья
В Бурятии нашли тело последнего туриста под лавиной на Мунку-Сардык
В ЕС назвали примерные сроки принятия нового пакета санкций против РФ
Взяли под контроль логистические маршруты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 мая
Бывший пресс-секретарь Зеленского раскритиковала заявление Каллас о России
Депутат Госдумы назвал главные методы кибермошенников в России
Косметолог рассказала, каким способом не стоит выводить выцветший татуаж
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 мая
Студент из Индонезии решил разрушить мифы западной пропаганды о России
Запад оказался в панике из-за угрозы новой войны
Голос жены Зеленского появился на новых «пленках Миндича»
Бритни Спирс предстанет перед судом из-за одного проступка
Азаров рассказал о сговоре США против Зеленского
ОАЭ ввели запрет на поездки граждан в ряд стран
Минпросвещения поддержало запрет досмотра школьников перед ЕГЭ-2026
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

