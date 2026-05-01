В Бурятии нашли тело последнего туриста под лавиной на Мунку-Сардык

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на горном узле Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, говорится в сообщении регионального агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС). Тело передали сотрудникам МВД.

В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего в результате схода снежной лавины <...>. Тело погибшего обнаружили <...>. Передали сотрудникам МВД. Поисково-спасательные работы полностью завершены, — говорится в сообщении.

Ранее на горе Мунку-Сардык погибли три человека. Двое из них были туристами, еще один работал инструктором-проводником. По факту происшествия в уголовном деле фигурируют трое обвиняемых. Это гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.

В то же время было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в Следственном комитете региона. Как утверждало следствие, незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на нее сошла снежная масса.