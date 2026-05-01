Косметолог рассказала, каким способом не стоит выводить выцветший татуаж

При удалении выцветшего татуажа с помощью ремувера существует риск ожога, заявила NEWS.ru преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии Государственного университета просвещения Севиндж Алиева. По ее словам, процедура противопоказана в период беременности и приема антибиотиков.

Брови синего или серого цвета — это либо осложнения после татуажа, когда пигмент нанесен неверно, либо его выцветание. Существует два вида процедур по удалению неудачного перманентного макияжа. Первый — с использованием химического ремувера, который вводится в кожу аппаратом и, химически связываясь с молекулами краски, выводит их наружу. Состав может иметь кислотный, щелочной или солевой состав. При этом он оставляет после себя сильный химический ожог. А может оставить и рубец — в случае, если процедура проведена неправильно, — предупредила Алиева.

Она подчеркнула, что второй вид процедуры осуществляется с применением неодимового лазера, воздействующего на частицы пигмента и разрушающего их без повреждения окружающих тканей. По словам косметолога, данный способ является безопасным при строгом соблюдении регламента проведения.

Противопоказаниями к любой из процедур являются период беременности и лактации, онкозаболевания, воспалительные процессы — герпес или дерматит в области бровей. Удалением татуажа не следует заниматься во время приема фотосенсибилизирующих препаратов, антибиотиков или ретиноидов. Также не стоит обращаться к косметологу в течение четырех недель после загара, — заключила Алиева.

