28 апреля 2026 в 11:58

Косметолог ответила, как быстро можно восстановить обезвоженную кожу

Косметолог Скоромная: комплексный уход позволит восстановить кожу за два месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При комплексном уходе за собой, который включает не только использование косметических средств, но и правильное питание вкупе с качественным сном, можно восстановить кожу за восемь недель, заявила VSE42.RU дерматовенеролог и косметолог Елена Скоромная. По ее словам, первый видимый результат появится уже через месяц.

На 28-й день эпидермис полностью обновляется. Но восстановление гидро-липидного барьера занимает от шести до восьми недель — именно столько нужно для синтеза собственных церамидов, — подчеркнула Скоромная.

Она отметила, что равномерный рельеф кожи формируется примерно через три месяца грамотного ухода. Аналогично и со здоровым цветом лица.

Ранее остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что отечность лица по утрам зачастую связана с привычкой спать на высокой подушке. По ее словам, припухлость также может быть вызвана смещением первого шейного позвонка, которое приводит к застою крови.

Читайте также
Стоматолог предостерег от покупки китайских виниров с маркетплейсов
Здоровье/красота
Стоматолог предостерег от покупки китайских виниров с маркетплейсов
Педиатр напомнила, какие обследования нужно пройти ребенку перед детсадом
Здоровье/красота
Педиатр напомнила, какие обследования нужно пройти ребенку перед детсадом
Косметолог рассказала, какие продукты улучшат состояние волос и кожи лица
Здоровье/красота
Косметолог рассказала, какие продукты улучшат состояние волос и кожи лица
Дерматолог раскрыла, почему кожа остается тусклой даже при грамотном уходе
Здоровье/красота
Дерматолог раскрыла, почему кожа остается тусклой даже при грамотном уходе
Врач объяснила, как легко и быстро избавиться от отеков на лице
Здоровье/красота
Врач объяснила, как легко и быстро избавиться от отеков на лице
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От стабильности к управлению рисками: новая философия поставок топлива
На Украине вводят новых военных кураторов при администрациях
В Калининграде после шторма упало несколько деревьев
Песков раскрыл главную цель защиты миноритариев в России
Кремль высказался о зерновом споре Украины и Израиля
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

