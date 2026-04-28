Косметолог ответила, как быстро можно восстановить обезвоженную кожу

При комплексном уходе за собой, который включает не только использование косметических средств, но и правильное питание вкупе с качественным сном, можно восстановить кожу за восемь недель, заявила VSE42.RU дерматовенеролог и косметолог Елена Скоромная. По ее словам, первый видимый результат появится уже через месяц.

На 28-й день эпидермис полностью обновляется. Но восстановление гидро-липидного барьера занимает от шести до восьми недель — именно столько нужно для синтеза собственных церамидов, — подчеркнула Скоромная.

Она отметила, что равномерный рельеф кожи формируется примерно через три месяца грамотного ухода. Аналогично и со здоровым цветом лица.

Ранее остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что отечность лица по утрам зачастую связана с привычкой спать на высокой подушке. По ее словам, припухлость также может быть вызвана смещением первого шейного позвонка, которое приводит к застою крови.