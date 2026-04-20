20 апреля 2026 в 06:15

Косметолог назвала основные причины отеков век и лица по утрам

Косметолог Елисавецкая: отеки на лице возникают из-за сна на высокой подушке

Отечность лица по утрам зачастую связана с тем, что человек спит на высокой подушке, заявила NEWS.ru остеотерапевт, косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, припухлость также может быть вызвана смещением первого шейного позвонка, которое приводит к застою крови.

Главная мышца, качающая лимфу по телу, — диафрагма. Если вы спите на высокой подушке с согнутой шеей, она зажимается блуждающим нервом. Насос не работает — вся жидкость стекает в лицо за шесть-восемь часов сна. Если утром сложно сделать глубокий вдох, раскрывая нижние ребра, причина в диафрагме, а не в съеденном соленом огурце, — пояснила Елисавецкая.

Она подчеркнула, что вторая причина отеков связана со спазмом жевательных мышц. По словам косметолога, они непосредственно примыкают к лимфатическим узлам на шее и, находясь в напряженном состоянии, могут препятствовать нормальному оттоку лимфы от лица.

Третья причина, почему могут возникать отеки на лице по утрам, — положение затылка. Первый шейный позвонок — дирижер венозного оттока от головы. Если он смещен, вены пережимаются, а кровь застаивается. Такая опухлость не убирается кремом или чаем, только остеопатической коррекцией, — резюмировала Елисавецкая.

Ранее пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что мануальная терапия помогает избавиться от «вдовьего горба» за счет улучшения оттока лимфы. По ее словам, массаж и физиотерапевтические процедуры также эффективны в борьбе с этим несовершенством.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
