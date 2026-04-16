Косметолог объяснила, как избавиться от «вдовьего горба»

Врач Балакеримова: мануальная терапия поможет избавиться от «вдовьего горба»

Мануальная терапия помогает избавиться от «вдовьего горба», улучшая отток лимфы, заявила NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, в борьбе с несовершенством также эффективны массаж и различные физиотерапевтические процедуры.

На ранних стадиях «вдовьего горба» эффективно применение консервативных методов. Лечебная физкультура укрепляет мышцы спины и шеи, корректирует осанку и растягивает укороченные мышцы. Мануальная терапия и массаж снимают мышечный спазм и улучшают лимфоотток. Физиотерапевтические процедуры, среди которых ультразвук, магнитотерапия, электрофорез, ударно-волновая терапия, дополняют лечение. Тейпирование поддерживает мышцы и корректирует положение позвонков. Диетотерапия под контролем специалиста помогает снизить вес и нормализовать липидный обмен, — поделилась Балакеримова.

Она подчеркнула, что прием препаратов кальция и витаминов способствует укреплению костной ткани. Также, по словам косметолога, при умеренной выраженности дефекта используются эстетические методы коррекции. Специалист добавила, что ультразвуковая кавитация, в свою очередь, эффективно разрушает жировые клетки.

Инфракрасный и радиоволновой термолифтинг стимулируют синтез коллагена и подтягивают кожу. Мезотерапия с липолитиками расщепляет жир с помощью специальных инъекций. Если консервативные и эстетические методы не дают результата, можно рассмотреть липосакцию. Операция выполняется исключительно под местной анестезией, без применения общего наркоза. Этот способ проведения процедуры позволяет значительно сократить продолжительность хирургического вмешательства и существенно снизить общую нагрузку на организм пациента, — резюмировала Балакеримова.

Ранее массажист Антон Кондратюк заявил, что дыхательные упражнения могут облегчить боли в спине. По его словам, тянущие ощущения в пояснице часто связаны с ослабленными мышцами пресса, которые перестают работать при долгом сидении.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
