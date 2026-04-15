Врач объяснила, почему у женщин появляется «вдовий горб»

Появление «вдовьего горба» у женщин может быть связано с нарушением осанки, гормональными изменениями и возрастным снижением тонуса мышц, заявила NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, этот дефект со временем способен привести не только к визуальному дискомфорту, но и к серьезным физическим проблемам.

Этот дефект имеет множество названий — «вдовий горб», «климактерический горб», «буйволиный горб» или «холка». Он проявляется в виде выступа в районе седьмого шейного позвонка. Со временем он может стать причиной не только визуального дискомфорта, но и физических проблем: от головных болей до ограничения подвижности шеи. Появление «вдовьего горба» обусловлено сочетанием нескольких факторов. В первую очередь это гормональные изменения, ухудшение тонуса мышц и кожи и нарушение осанки, — пояснила Балакеримова.

Она добавила, что сутулость или привычка выдвигать голову вперед при работе за компьютером создают постоянное напряжение в шейно-воротниковой зоне. По ее словам, это ускоряет появление «вдовьего горба».

Ранее массажист Антон Кондратюк заявил, что дыхательная гимнастика способна уменьшить боли в спине. По его словам, тянущие ощущения в пояснице часто возникают из-за ослабленных мышц пресса, которые выключаются при длительной сидячей работе.