31 марта 2026 в 11:04

Массажист рассказал, как снять боль в спине

Массажист Кондратюк: дыхательная гимнастика поможет от боли в спине

Дыхательная гимнастика поможет избавиться от боли в спине, рассказал LIFE.ru массажист Антон Кондратюк. Он отметил, что тянущие боли в пояснице могут появляться из-за выключенных мышц пресса во время сидячей работы.

Восстановить баланс можно с помощью дыхательной гимнастики. Положите одну ладонь на живот, вторую — на поясницу. На вдохе старайтесь мягко расширить живот так, чтобы лежащая сзади рука ощутила легкое движение поясницы наружу. Это сигнал, что глубокие мышцы включились и создают естественный каркас для позвоночника, — рассказал Кондратюк.

Массажист также посоветовал грамотно обустроить рабочее место. По его словам, край монитора необходимо разместить на линии взгляда, а высоту кресла настроить так, чтобы позвоночник имел постоянную поддержку.

Ранее реабилитолог Евгений Ачкасов рассказал, что привычка разминаться во время сидячей работы поможет избежать тромбозов и болей в спине и шее. Он отметил, что это также поможет повысить концентрацию и производительность труда.

