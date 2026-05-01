Врач ответила, к чему может привести хроническое напряжение в челюсти

Постоянное напряжение в области челюсти может стать причиной появления трещин в зубах, заявила NEWS.ru реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. По ее словам, бруксизм зачастую связан с психоэмоциональными проблемами.

Постоянное напряжение в челюсти, особенно если оно сохраняется даже во сне, в медицине называется бруксизмом. Это не самостоятельное заболевание, а симптом, за которым почти всегда стоит более глубокая причина. В подавляющем большинстве случаев ключевым фактором оказывается хроническое психоэмоциональное напряжение. В первую очередь от этого страдают зубы: происходит стирание эмали, могут появляться трещины. Возникает боль в области челюсти, лица, нередко — щелчки или даже блокировка височно-нижнечелюстного сустава. Характерны утренние головные боли, тяжесть в шее и плечах, — предупредила Кривега.

Она подчеркнула, что при продолжительном пребывании в состоянии тревоги, внутреннего напряжения или подавленных эмоций, особенно злости и напряжения, тело начинает сохранять эти ощущения на физическом уровне. По словам врача, челюсть является одной из ключевых зон, где стресс фиксируется наиболее заметно.

Дополнительно ситуацию усугубляют нарушения сна, перегрузка нервной системы, а также такие факторы, как кофеин, никотин или некоторые препараты. Безусловно, имеют значение и стоматологические причины: особенности прикуса, асимметрия жевательной нагрузки, но в большинстве случаев они выступают скорее усиливающим, а не первичным фактором, — заключила Кривега.

