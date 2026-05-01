Врач ответила, к чему может привести хроническое напряжение в челюсти

Постоянное напряжение в области челюсти может стать причиной появления трещин в зубах, заявила NEWS.ru реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. По ее словам, бруксизм зачастую связан с психоэмоциональными проблемами.

Постоянное напряжение в челюсти, особенно если оно сохраняется даже во сне, в медицине называется бруксизмом. Это не самостоятельное заболевание, а симптом, за которым почти всегда стоит более глубокая причина. В подавляющем большинстве случаев ключевым фактором оказывается хроническое психоэмоциональное напряжение. В первую очередь от этого страдают зубы: происходит стирание эмали, могут появляться трещины. Возникает боль в области челюсти, лица, нередко — щелчки или даже блокировка височно-нижнечелюстного сустава. Характерны утренние головные боли, тяжесть в шее и плечах, — предупредила Кривега.

Она подчеркнула, что при продолжительном пребывании в состоянии тревоги, внутреннего напряжения или подавленных эмоций, особенно злости и напряжения, тело начинает сохранять эти ощущения на физическом уровне. По словам врача, челюсть является одной из ключевых зон, где стресс фиксируется наиболее заметно.

Дополнительно ситуацию усугубляют нарушения сна, перегрузка нервной системы, а также такие факторы, как кофеин, никотин или некоторые препараты. Безусловно, имеют значение и стоматологические причины: особенности прикуса, асимметрия жевательной нагрузки, но в большинстве случаев они выступают скорее усиливающим, а не первичным фактором, — заключила Кривега.

Ранее профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская заявила, что дисбактериоз может вызывать психические проблемы. По ее словам, нарушения микробиома часто усугубляют состояние людей с расстройствами аутистического спектра, СДВГ, а также паническими атаками.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег
Врач ответила, к чему может привести хроническое напряжение в челюсти
Аэропорт Шереметьево ограничил прием и выпуск самолетов
Врач предупредил, в каких странах есть риск заражения малярией
В Ростовской области отразили попытку атаки БПЛА
Морпехи ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ у Доброполья
В Бурятии нашли тело последнего туриста под лавиной на Мунку-Сардык
В ЕС назвали примерные сроки принятия нового пакета санкций против РФ
Взяли под контроль логистические маршруты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 мая
Бывший пресс-секретарь Зеленского раскритиковала заявление Каллас о России
Депутат Госдумы назвал главные методы кибермошенников в России
Косметолог рассказала, каким способом не стоит выводить выцветший татуаж
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 мая
Студент из Индонезии решил разрушить мифы западной пропаганды о России
Запад оказался в панике из-за угрозы новой войны
Голос жены Зеленского появился на новых «пленках Миндича»
Бритни Спирс предстанет перед судом из-за одного проступка
Азаров рассказал о сговоре США против Зеленского
ОАЭ ввели запрет на поездки граждан в ряд стран
Минпросвещения поддержало запрет досмотра школьников перед ЕГЭ-2026
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

