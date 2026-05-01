01 мая 2026 в 07:15

Зоопсихолог ответила, какая садовая трава может быть опасна для кошек

Зоопсихолог Капустина: щавель провоцирует образование камней в почках у кошек

Щавель может способствовать образованию камней в почках у кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, это растение можно давать животному лишь в ограниченном количестве и только если питомец абсолютно здоров.

Щавель не рекомендуется кошкам, так как его кислота раздражает мочевыводящие пути и провоцирует образование камней в почках. Если питомец склонен к циститу или мочекаменной болезни, то растение ему противопоказано. Лучше переключить его на специальную траву для животных. Если любимец полностью здоров и очень ее любит, можно иногда давать, но не более одного листика, — предупредила Капустина.

Ранее биолог Егор Мусин заявил о важности выбора средств для защиты собак и кошек от клещей с полным и понятным составом, а также с четким указанием их назначения. Он порекомендовал владельцам животных проверять, входит ли выбранный продукт в список разрешенных средств, утвержденный Роспотребнадзором.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее предупредил, что собаки могут выпрыгнуть в окно из-за громкого шума или другого животного. Он посоветовал устанавливать специальные сетки для безопасности питомцев.

Life Style
кошки
питомцы
животные
Максим Кирсанов
Софья Якимова
