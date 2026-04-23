Владельцам питомцев рассказали, как выбрать безопасные средства от клещей Биолог Мусин: хозяевам собак нужно покупать средства от клещей с полным составом

При выборе безопасной защиты от клещей для собак и кошек нужно выбирать средства с полным и прозрачным составом, а также конкретным назначением, заявил LIFE.ru биолог Егор Мусин. Он посоветовал хозяевам проверять, чтобы товар входил в перечень разрешенной продукции Роспотребнадзора.

Что должно насторожить? «100% натуральное» не равно безопасное. Насторожить должно отсутствие точного состава, обещания защиты «на 30 дней» при нанесении на кожу, средства «для всех». Универсальные продукты могут быть опасны из-за различий между видами. Цена не главный критерий. Стоимость часто зависит от бренда, формы и дополнительных компонентов, но не от эффективности. Главное — сравнивать одно и то же действующее вещество в одинаковой концентрации, — порекомендовал Мусин.

Он призвал обращать внимание на маркировку и ни в коем случае не покупать кошкам препараты, предназначенные для собак. Дело в том, что некоторые компоненты могут быть токсичными для первых даже в малых дозах. Наконец, немаловажно проверять срок годности товара, лучше брать средства «посвежее», ведь со временем их эффективность снижается.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков призвал обрабатывать от паразитов даже тех животных, которые никогда не выходят на улицу. Членистоногие могут попасть на питомцев с одежды хозяев.