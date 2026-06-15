Иран предупредил США о последствиях нарушения меморандума

Соединенные Штаты будут нести ответственность за любое нарушение положений меморандума со своей стороны, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, которые передает ТАСС, речь идет в том числе о несоблюдении условий со стороны союзников, включая Израиль.

Ответственность за любые нарушения соглашения другими участниками и союзниками США в регионе будет нести американская сторона, — отметил Багаи.

По его утверждению, на Ближнем Востоке не верят в заинтересованность Израиля в стабильности региона. Вся ответственность за ситуацию лежит именно на Вашингтоне, так как Тель-Авив не может действовать без координации с Вашингтоном, добавил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на материализацию договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. По его словам, российская сторона надеется, что подписание документов состоится уже на этой неделе.

До этого политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что Соединенные Штаты и Иран будут продолжать вести переговоры в течение следующих двух месяцев. При этом, по его словам, все еще сохраняется риск срыва сделки из-за нежелания премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху идти на компромиссы.