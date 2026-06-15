«Галя, у нас отмена»: Захарова о решении Польши по Зеленскому

«Галя, у нас отмена»: Захарова о решении Польши по Зеленскому Захарова с иронией предложила не лишать Зеленского высшей госнаграды Польши

Представитель МИД России Мария Захарова с иронией предложила не лишать президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, чтобы Варшава позорилась до самого конца. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения о том, что польский президент Кароль Навроцкий готовится в ближайшие дни отобрать у украинского коллеги орден Белого орла, если тот не отзовет переименование одного из подразделений ВСУ в «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Рубрика «Галя, у нас отмена». Ой, а можно не лишать? Пусть до конца позорятся. Чтобы потом несмываемым пятном эта отметина лежала на официальной Варшавы, — написала Захарова.

Ранее лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек предложил лишить Зеленского госнаграды из-за его решения назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА». Парламентарий подчеркнул, что Варшава обязана жестко отреагировать на подобные шаги со стороны Киева.