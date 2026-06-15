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15 июня 2026 в 14:33

Лавров заявил, что Запад саботирует попытки получить данные о Буче

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Запад саботирует любые попытки получить информацию о провокации в Буче, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вы знаете, мы уже устали обращать внимание этих деятелей на то, что по Буче Запад вместе с генсекретарем ООН, с руководителями управления ООН по правам человека саботируют любые попытки получить какую-либо информацию о том, что же там произошло на самом деле, отметил он.

Ранее Лавров заявил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека отказалось раскрывать имена «жертв» в Буче в ответ на запрос российской стороны. По его словам, в ООН объяснили это соображениями безопасности родственников. Дипломат назвал это поразительным.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Секретариат ООН осознанно не хочет взаимодействовать с Россией по событиям в Буче, произошедшим четыре года назад. По ее словам, в сложившейся ситуации нарушается практика сотрудничества для осуществления правосудия.

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