Лавров заявил, что Запад саботирует попытки получить данные о Буче

Запад саботирует любые попытки получить информацию о провокации в Буче, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вы знаете, мы уже устали обращать внимание этих деятелей на то, что по Буче Запад вместе с генсекретарем ООН, с руководителями управления ООН по правам человека саботируют любые попытки получить какую-либо информацию о том, что же там произошло на самом деле, — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека отказалось раскрывать имена «жертв» в Буче в ответ на запрос российской стороны. По его словам, в ООН объяснили это соображениями безопасности родственников. Дипломат назвал это поразительным.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Секретариат ООН осознанно не хочет взаимодействовать с Россией по событиям в Буче, произошедшим четыре года назад. По ее словам, в сложившейся ситуации нарушается практика сотрудничества для осуществления правосудия.