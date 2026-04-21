Кинолог предупредил об опасности открытых окон для собак Кинолог Голубев: собака может выпрыгнуть в окно из-за громкого звука

Собака может выпрыгнуть в открытое окно из-за громкого звука или увидев другое животное, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он посоветовал ставить специальные сетки на окна.

Даже если у вас стоит москитная сетка, она предназначена для комаров. На вес собаки она не рассчитана. Когда пес упирается в нее лапами или бросается на пролетающую птицу, сетка вылетает за доли секунды. Еще одна опасность заключается в том, что питомцы не умеют понимать, что такое высота, — рассказал Голубев.

Кинолог подчеркнул, что даже если животное обучено командам и отличается послушанием, противостоять инстинктам будет очень сложно. По его словам, наиболее безопасным вариантом будет оставить собаку в другой комнате на время проветривания.

