Скотч на окнах как приклеился навечно — вот грязь уходит без химии и нервов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Следы от скотча на пластиковых окнах остаются после ремонта, утепления или просто временного крепления. И убрать их бывает сложнее, чем сам скотч — клей въедается в пластик и портит внешний вид рам.

Хорошая новость в том, что справиться с этим можно без дорогой химии. Подойдут простые средства, которые обычно уже есть дома, и все делается без риска повредить поверхность.

Самый мягкий вариант — пищевая сода. Смешайте ее с водой до густой кашицы, нанесите на пятно и подождите около пяти минут. Потом просто протрите мягкой губкой. При необходимости повторите — пластик при этом не царапается.

Если следы более стойкие, поможет любое растительное масло. Нанесите его на клей, оставьте на 10–15 минут, чтобы он размягчился, а затем уберите тряпкой с теплой мыльной водой. Поверхность после этого лучше обезжирить.

Еще один рабочий способ — спирт или даже обычная водка. Смочите ткань и аккуратно протрите загрязнение. Но сначала стоит проверить средство на незаметном участке, чтобы пластик не потускнел.

Все эти методы простые, дешевые и подходят для регулярного ухода. Главное — не тереть рамы жесткими губками, чтобы не испортить поверхность.

Ранее сообщалось, что пыль в квартире появляется буквально за несколько часов и может превратить уборку в утомительный процесс. Но есть простые способы замедлить оседание пыли и поддерживать чистоту дольше без лишних усилий.

Проверено редакцией
Общество
советы
окна
домохозяйства
Марина Макарова
