Как надолго забыть о пыли на полках: два доступных средства, которые создают невидимый барьер и сохраняют чистоту

Пыль в квартире появляется буквально за несколько часов и может превратить уборку в утомительный процесс. Особенно это заметно, если дома много декоративных предметов, комнатных растений или мягких игрушек. Но есть простые способы замедлить оседание пыли и поддерживать чистоту дольше без лишних усилий.

Первый метод — раствор соли. Несколько чайных ложек соли растворяют в воде комнатной температуры и распыляют на поверхности. После протирки салфеткой образуется невидимый барьер, который препятствует быстрому накоплению пыли. Второй способ — глицериновый раствор: 100 миллилитров глицерина на литр воды. Тряпкой протирают мебель, создавая тонкую пленку, отталкивающую пыль. Главное — после обработки дополнительно отполировать поверхность сухой салфеткой, чтобы не осталось разводов. Оба метода просты, безопасны и экономичны, а эффект заметен уже после первых применений.

