Составлен список самых громких скандалов зимней Олимпиады в Италии

В Италии завершились XXV зимние Олимпийские игры. Впервые в истории ОИ официально разделили между двумя городами — Миланом и Кортина-д«Ампеццо. Какими скандалами запомнилась Олимпиада-2026?

Пьяная журналистка вышла в прямой эфир

В Австралии телеведущая спортивных новостей Даника Мэйсон появилась в эфире в нетрезвом состоянии, как сообщила телерадиокомпания BBC. В процессе комментирования новостей из Италии, где проходила Олимпиада, ее речь была медленной, она часто теряла мысль и перескакивала с одной темы на другую.

«Цена на кофе здесь вполне нормальная, нам скорее придется привыкать к ценам на кофе в Америке. Не уверена насчет игуан, к чему это?» — сказала Мэйсон в эфире.

Реплика телеведущей вызвала полярные реакции в интернете. Одни пользователи выразили восхищение, называя ее своим «любимым репортером», в то время как другие обвинили девушку в непрофессионализме. Позже Мэйсон принесла извинения, за то что вышла в эфир в состоянии алкогольного опьянения.

Нехватка презервативов на Олимпиаде-2026

13 февраля изданию стало известно, что в олимпийской деревне Италии за три дня закончились бесплатные презервативы. Для спортсменов было закуплено около 10 тысяч контрацептивов, но этого оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже планировали предоставить около 300 тысяч презервативов.

На следующий день директор по коммуникациям МОК Марк Адамс предположил, что дефицит презервативов в олимпийской деревне может объясняться активным празднованием Дня святого Валентина. Он напомнил, что запас средств контрацепции предусмотрен Олимпийской хартией, а спортсмены использовали 10 тыс. изделий при общем количестве в 2,8 тыс. участников.

«Что бы я хотел в первую очередь сказать об этом, так это то, что это показывает, что День святого Валентина в деревне в самом разгаре. <…> Было использовано 10 тыс. презервативов, при этом спортсменов у нас 2,8 тыс., так что вы можете прикинуть, как говорится», — сказал он.

Позднее в Фонде «Милан-Кортина» пообещали пополнить запасы. Организаторы заверили, что обеспечат участников необходимым средством контрацепции.

Норвежский биатлонист завоевал медаль и публично признался в измене возлюбленной

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпиаде-2026. После чего в интервью Легрейд раскрыл, что изменил своей возлюбленной. Он признался, что испытывает глубокие угрызения совести из-за своего поступка. По его словам, около полугода назад он встретил женщину, которую считал своей судьбой, но через три месяца совершил роковую ошибку.

«Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверняка многие сейчас посмотрят на меня другими глазами, однако я смотрю только на нее. Не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но спорт отошел на второй план в последние дни. Мне бы хотелось, чтобы я мог разделить это с ней», — сказал Легрейд.

Бывшая девушка биатлониста заявила, что ей сложно простить измену даже после признания в любви перед всем миром.

На Олимпиаде-2026 на счету Легрейда также бронза в спринте и серебро в гонке преследования.

Лыжник из Норвегии упал в заезде и убежал в лес

Атле Ли Макграт, норвежский горнолыжник, сошел с трассы и сбежал в лес после падения во втором слаломном заезде. В первой попытке он лидировал в соревнованиях, но во втором заезде совершил ошибку и упал.

Поднявшись, Макграт не стал сразу продолжать выступление, а направился в сторону леса, окружающего склон. Сотрудники трассы проследовали за ним, но не стали вмешиваться. Спустя некоторое время норвежец самостоятельно вернулся к подножию, пересек финишную черту и поднял кулак вверх.

Победу в олимпийском слаломе одержал швейцарец Лоик Мейяр. Второе место занял австриец Фабио Гштрайн, бронзу завоевал еще один представитель Норвегии — Хенрик Кристофферсен.

Украинский фигурист обвинил Гуменника в своем провале

На Олимпийских играх 2026 года украинский фигурист Кирилл Марсак занял 19-е место. Он заявил, что его выступление в произвольной программе было неудачным, поскольку он вышел на лед сразу после россиянина Петра Гуменника. Марсак объяснил это тем, что он выступал в напряженной обстановке и, по его словам, испытывал психологическое давление. В итоге Гуменник набрал значительно больше баллов в произвольной программе — 271,21 против 224,17 у Марсака. Несмотря на это в короткой программе украинец имел небольшое преимущество.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью NEWS.ru заявила, что итальянские болельщики хорошо поддерживают выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов, поскольку они понимают абсурдность ситуации. Она отметила, что это очень сильно раздражает Украину.

Спустя несколько дней после произвольной программы Гуменник заявил, что Марсак — хороший парень. По его мнению, украинский спортсмен выражал позицию федерации, а не собственную.

«Попытался посмотреть его прокат, мы еще до этого поздоровались. Кирилл, на самом деле, хороший парень. Кажется, это позиция федерации, спортсмен не может пойти против нее», — отметил Гуменник.

Читайте также:

Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026

Россиянку Непряеву дисквалифицировали на ОИ из-за чужих лыж: что известно

Рискнула и упала: Петросян без медали ОИ — реакция Тарасовой, Ягудина