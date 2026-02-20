Рискнула и упала: Петросян без медали ОИ — реакция Тарасовой, Ягудина

Российская фигуристка Аделия Петросян осталась без медали на Олимпиаде-2026. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и заняла лишь шестое место. Как прокат Петросян оценили заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин — в материале NEWS.ru.

Как выступила Петросян в произвольной программе

После короткой программы Петросян шла на пятой позиции, уступая японке Ами Накаи менее шести баллов. Аделия вышла на лед в красном платье в заключительной разминке сильнейших. Она исполнила прокат под аргентинское танго Yo Soy Maria.

После короткой программы серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила NEWS.ru, что для борьбы за медали Аделии понадобится «секретное оружие». Им стал четверной тулуп, но фигуристке не удалось чисто выполнить элемент — она упала при приземлении. Все остальные элементы Аделия выполнила успешно. Петросян набрала 214,53 балла по сумме двух программ (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную) и заняла шестое место.

Золото Олимпийских игр в женском одиночном катании досталось американке Алисе Лью: 20-летняя спортсменка набрала 226,79 балла по сумме программ (76,59 балла за короткую программу + 150,20 за произвольную программу). Второе место заняла представительница Японии Каори Сакамото — 224,90 (77,23 + 147,67). Третьей стала Накаи — 219,16 (78,71 + 140,45).

Российский фигурист Петр Гуменник выступает в нейтральном статусе с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости

Россия впервые за 66 лет осталась без медали в фигурном катании на Олимпиаде. Петр Гуменнник, как и Петросян, занял шестое место. До Игр в Италии российские и советские фигуристы брали как минимум одну медаль на всех ОИ после 1960 года. На этих соревнованиях Междуродный олимпийский комитет (МОК) не допустил РФ до командного турнира, парных соревнований и танцев на льду.

Почему Петросян решила выполнить четверной тулуп в произвольной программе

После окончания соревнований Петросян заявила, что у нее не было других вариантов, кроме как исполнять четверные прыжки в произвольной программе на Олимпиаде-2026. По ее словам, после падения весь прокат пошел не по плану. Аделия должна была выполнить еще один четверной, но решила его не делать, чтобы в случае неудачи не оказаться ниже.

«Изначально другой контент планировался, более сложный. Ощущения — не очень, потому что упустила свой шанс на более высокое место. Решение о четверных? Тренировала два, два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось, потому что прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп», — сказала Петросян.

Команда Петросян пошла на риск, заявив четвертной прыжок в произвольной программе, но, к сожалению, он не оправдался, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. Он напомнил слова тренера спортсменки Этери Тутберидзе, что без элементов ультра-си невозможно выиграть олимпийскую медаль.

«Самое обидное — это неудавшийся тулуп. Команда решила пойти на риск. Понятно, что для Аделии элементы ультра-си не в новинку: она уже исполняла их в этом году, но на тренировках. Судя по репортажам журналистов, не очень стабильно получался четверной тулуп, но все-таки они вставили его в программу. С одной стороны, это ожидаемо, потому что еще до Олимпиады Тутберидзе говорила, что без элемента ультра-си за медали бороться невозможно, с другой стороны, Олимпиада — очень нервный турнир, и иногда чистые прокаты побеждают риск», — сказал Энберт.

Он считает, что у Петросян не получился самый сложный элемент в женском фигурном катании, но в остальном спортсменка справилась с прокатом. По мнению Энберта, в следующий раз у Аделии обязательно получится исполнить четверной тулуп.

Аделия Петросян во время исполнения тулупа Фото: Federico Manoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Она единственная зашла на четверной, был риск, но не оправдался. Это важный, хороший опыт для Аделии. Я уверен, что у нее большое будущее в фигурном катании, и на следующей Олимпиаде она уже будет с опытом, бэкграундом. Исходя из того, что это ее первый международный опыт, огромный успех выступить так уверенно. [Петр] Гуменник и Петросян откатали практически свой максимум», — сказал Энберт.

Алена Леонова заявила NEWS.ru, что ей безумно обидно за Петросян, которая не смогла чисто выполнить четверной тулуп. По ее мнению, Аделия попыталась добиться как можно больше баллов от судей и рискнула, что было правильным решением.

«Я очень рада, что у Петросян без ошибок и помарок получились все остальные элементы. Она боролась за каждый элемент и пыталась получить как можно больше баллов от судейской бригады. Мы не знаем, что бы Аделии поставили при чистом прокате, но я считаю, что рисковать надо было. В итоге она оказалась единственной спортсменкой, которая прыгала четыре оборота на Олимпиаде. Гордость, что этот элемент выполнял именно российский спортсмен», — сказала Леонова.

Как Тарасова отреагировала на падение Петросян в произвольной программе

Тарасова комментировала произвольную программу Петросян вместе с журналистом Андреем Журанковым. После проката она отреагировала на падение Аделии.

«Аделия делала четверной. Она у таких тренеров, у которых не нужно совещаться по этому поводу ни с кем. Они и вчера тренировались, и сегодня тренировались, и была разминка. Выходит и делает. Значит, было больше за то, что она делает. Это вопрос был решен, а не так: сделаешь или не сделаешь. Все тренеры, которые воспитывают олимпийских чемпионов, — максималисты. А как же? Ты должен показать максимум, что умеешь делать, а она умеет это делать», — сказала Тарасова в эфире Okko.

После окончания трансляции тренер похвалила Петросян за выступление на Олимпиаде-2026.

«Я считаю, что она выступила достойно. Она одна из всех пыталась прыгать четверной прыжок, но, к сожалению, не прыгнула. Все остальное она сделала чисто, и она на шестом месте. Это первые ее Олимпийские игры и первое международное соревнование за много лет, потому что вы сами знаете, что русские нигде не участвуют. Постаралась, молодец», — отметила Тарасова.

Татьяна Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как прокат Петросян оценили Роднина и Ягудин

Петросян показала хороший результат на дебютной Олимпиаде, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она напомнила, что для спортсменки это было первое большое выступление на международной арене.

«Мы понимаем, кого допускали из России: молодых, неизвестных всему миру дебютантов. Для нее это был не просто олимпийский, а большой дебют на арене большого спорта. Ее короткая программа неслучайно всех впечатлила и подарила нам какие-то надежды. Да, она, мне кажется, сделала хорошую заявку и в произвольной программе, да, у нее не получился четверной, но она показала стабильность в остальных элементах, свои претензии и возможности на будущее. Петросян — единственная, кто исполнял четверной прыжок, вернее, пыталась его сделать», — сказала Роднина.

Она отметила, что тройной аксель в произвольной программе выполнили только две фигуристки. По мнению Родниной, большинство спортсменок поставили на стабильность и красивое женское катание.

«Женский турнир стал большим украшением Олимпийских игр. Я давно не видела такого красивого соревнования, увидела очень много интересных программ. Я не знаю, кто у нас сегодня сильный пол, но девушки катались потрясающе», — добавила Роднина.

Петросян нужно было рисковать и прыгать четверной тулуп, чтобы победить или быть в тройке призеров, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он выразил надежду, что спортсменка еще покажет свой высокий уровень на международных турнирах.

«Чтобы быть в тройке, тем более победить, нужно идти и рисковать, прыгать четверной. Не получилось. Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. Хочу поблагодарить Петра [Гуменника] и Аделию за стойкость и мужество, учитывая условия, в которых они выступали», — сказал Ягудин.

Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

