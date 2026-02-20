«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде Петросян заявила, что после падения с четверного тулупа прокат пошел не по плану

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что у нее не было других вариантов, кроме как исполнять четверные прыжки в произвольной программе на Олимпиаде-2026. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» она призналась, что должна была выполнять второй четверной, но после падения с первого решила этого не делать. По ее словам, после этого весь прокат пошел не по плану.

Изначально другой контент планировался, более сложный. Ощущения — не очень, потому что упустила свой шанс на более высокое место. Решение о четверных? Тренировала два, два и должно было быть. Никогда не пойму, почему не получилось, потому что прямо перед прокатом получился опять хороший тулуп, — сказала Петросян.

Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,53 балла (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную). Она упала во время произвольной программы, так как не смогла приземлиться после четверного тулупа, все остальные элементы фигуристка исполнила чисто. Российские фигуристы не получили медали на Олимпиаде впервые за 66 лет.

До этого депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что Петросян показала хороший результат на дебютной Олимпиаде. Она напомнила, что для спортсменки это было первое большое выступление на международной арене.

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что ей безумно обидно за российскую фигуристку Аделию Петросян, которая не смогла чисто выполнить четверной тулуп. При этом она здорово показала остальные элементы, заявила NEWS.ru спортсменка. По ее мнению, Петросян попыталась добиться как можно больше баллов от судей и рискнула, что было правильным решением.