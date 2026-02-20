Фигуристка Леонова похвалила Петросян за риск в произвольной программе

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леоновае заявила, что ей безумно обидно за российскую фигуристку Аделию Петросян, которая не смогла чисто выполнить четверной тулуп. При этом она здорово показала остальные элементы, заявила NEWS.ru спортсменка. По ее мнению, Петросян попыталась добиться как можно больше баллов от судей и рискнула, что было правильным решением.

Безумно обидно, что не удался четверной тулуп, но я очень рада, что у Петросян без ошибок и помарок получились все остальные элементы. Она боролась за каждый элемент и пыталась получить как можно больше баллов от судейской бригады. Мы не знаем, что бы Аделии поставили при чистом прокате, но я считаю, что рисковать надо было. В итоге она оказалась единственной спортсменкой, которая прыгала четыре оборота на Олимпиаде. Гордость, что этот элемент выполнял именно российский спортсмен, — сказала Петросян.

Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,53 балла (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную). Она упала во время произвольной программы, так как не смогла приземлиться после четверного тулупа, все остальные элементы она исполнила чисто. Российские фигуристы не получили медали на Олимпиаде впервые за 66 лет.