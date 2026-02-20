Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 12:55

Фигуристка Леонова похвалила Петросян за риск в произвольной программе

Фигуристка Леонова: Петросян нужно было рисковать в произвольной программе

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Federico Manoni/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леоновае заявила, что ей безумно обидно за российскую фигуристку Аделию Петросян, которая не смогла чисто выполнить четверной тулуп. При этом она здорово показала остальные элементы, заявила NEWS.ru спортсменка. По ее мнению, Петросян попыталась добиться как можно больше баллов от судей и рискнула, что было правильным решением.

Безумно обидно, что не удался четверной тулуп, но я очень рада, что у Петросян без ошибок и помарок получились все остальные элементы. Она боролась за каждый элемент и пыталась получить как можно больше баллов от судейской бригады. Мы не знаем, что бы Аделии поставили при чистом прокате, но я считаю, что рисковать надо было. В итоге она оказалась единственной спортсменкой, которая прыгала четыре оборота на Олимпиаде. Гордость, что этот элемент выполнял именно российский спортсмен, — сказала Петросян.

Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,53 балла (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную). Она упала во время произвольной программы, так как не смогла приземлиться после четверного тулупа, все остальные элементы она исполнила чисто. Российские фигуристы не получили медали на Олимпиаде впервые за 66 лет.

Аделия Петросян
фигурное катание
российские спортсмены
Олимпиада
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о тщательной подготовке полиции к задержанию брата Карла III
Полицейские из Саянска нашли замерзающую в лесу женщину
В Кремле раскрыли, что Путин обсудил с Набиуллиной
Власти Иркутской области приняли важное решение после инцидента на Байкале
Генерала ЛВО Муминджанова хотят посадить на 12 лет
Глава AmCham Russia объяснил логику Трампа в отношении России
Telegram обвинили в распространении личных данных россиян
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Литва запретила въезд российскому рэперу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.