«Не хватает "Красной машины“»: Журова о Петросян, Малинине и Олимпиаде-2026

Зимняя Олимпиада — 2026 близится к завершению. Выступающие в нейтральном статусе российские спортсмены пока не завоевали ни одной медали. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью NEWS.ru оценила выступление фигуриста Петра Гуменника, назвала самую красивую спортсменку Игр и рассказала, кого не хватает на соревнованиях в Италии.

«Нужно кататься и сложно, и идеально»

— Как вы оцениваете выступление Петра Гуменника на Олимпиаде-2026?

— Мне крайне жаль, что от России в Олимпиаде участвуют всего 13 человек. Мы должны были выступать полноценной командой. Абсурд заключается в том, что скоро начнется Паралимпиада, где будут флаг и гимн. Если бы аналогичная ситуация сейчас сложилась на Олимпиаде, то настроение у людей, возможно, было бы лучше.

Гуменнику было непросто. Молодой парень, без международного опыта. Судьи ранее не видели его программы, отчасти привыкают к фигуристу, его стилю и катанию. Выступал первым, музыку поменяли. У него и образ был, и костюмы, и программа под это подстроена. Ошибку Петра (при прыжке в короткой программе. — NEWS.ru), возможно, оценили жестко по сравнению с другими. Он оказался достаточно далеко, чтобы в дальнейшем претендовать на медаль.

Но никто не ожидал, что затем начнется звездопад! У Гуменника была прекрасная произвольная программа под музыку из фильма «Онегин». Красивая, с характером и хорошей хореографией, которая практически позволила ему бороться за медаль. Судьи все равно попридержали: понимали, что если будут ставить другим фигуристам более низкие баллы, то Петр окажется на пьедестале. Нашим вообще ничего не прощается. Надо кататься и сложно, и идеально.

Петр Гуменник выступает в нейтральном статусе с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости

Потом надо будет разобраться, что произошло с композицией. Предполагаю, что правообладатель запретил русскому фигуристу кататься под его музыку. Он не понял, что в ноябре Гуменник уже с ней выступал. Затем кто-то накрутил и сказал: «Отзывай». Наверняка есть такая функция. Здесь решают не деньги, а что-то другое. Но это только мое предположение.

— Насколько замена музыки в последний момент перед короткой программой стала определяющей в выступлении Гуменника?

— Не то чтобы это было определяющим фактором. Молодой парень, всем бы быть на его месте. Болельщики фигурного катания, может быть, отнеслись более лояльно, понимая причину и сложность. Сторонние зрители, которые смотрят Олимпиаду раз в четыре года, будут говорить, что ему все мешает и мы его оправдываем. Я слышала о репортаже сразу после соревнований: эксперты Татьяна Тарасова, Илья Авербух и Даниил Глейхенгауз говорили, что мы вроде бы хотим оправдать Петра, но в то же время у него блестящее будущее. Понимаем, что у нас есть классный парень, который будет претендовать на высокие места.

— Многие известные фигуристы в восторге от Ильи Малинина и считают его уникальным фигуристом. Вы разделяете их мнение? Почему он провалил произвольную программу и остался без медалей?

— Он действительно уникальный. К сожалению, у таких фигуристов возникают подобные ситуации. Здесь больше психология. Хотя соглашусь с Тарасовой: физика отчасти тоже. Тренеры поставили Малинина на две программы в команду, чтобы он ее вытянул. Видимо, этот парень не готов выступать в полноги.

Он очень хорошо откатал эти программы и потерял какие-то силы — все-таки еще молодой. Еще есть психологический момент: если бы японцы и француз выступили хорошо, то Малинин бы не расслабился и стал олимпийским чемпионом. У него есть одна золотая медаль на этой Олимпиаде. Конечно, ему хотелось завоевать вторую в личном соревновании, но все пошло не так.

Илья Малинин (США) выступает с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости

— Какой совет дадите фигуристке Аделии Петросян?

— Я, как и ее тренер Этери Тутберидзе, выступаю за чистый прокат в произвольной программе (Петросян получила за короткую программу 72,89 балла от судей и заняла пятое место. — NEWS.ru). Это единственный совет — делать все чисто, вероятно, даже не рисковать, потому что любой сложный сорванный элемент и прыжок может отразиться на оценках. Мы понимаем, что их могут снизить за определенные компоненты, хореографию и артистизм, потому что будут придерживать. До Аделии никто не завоевал медаль в составе сборной России, поэтому надеюсь на то, что судить будут честно. Тутберидзе говорила, что у Петросян была травма. Я надеюсь, что это ей не помешает. Пожелаем фигуристке удачи.

«Гераскевич неоднократно провоцировал на политические акции»

— Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне. Российская сторона подала протест из-за срезавшего трассу француза, но его отклонили. Справедливое решение?

— Протест подали не только мы, но и норвежцы. Оба были отклонены. Если бы подали только мы, то можно было бы сказать: «Вот только вам не понравилось». Надо изучать правила, есть нюансы. Судьи могут, говоря окей, принимать такие решения не в нашу пользу.

— Некоторые украинцы пытались использовать политические лозунги на Олимпиаде, например шлем с изображением погибших спортсменов. После этого Владимир Зеленский вручил спортсмену орден. Вы этого ожидали?

— Этот спортсмен [Владислав Гераскевич] уже неоднократно провоцировал на какие-то политические вещи. Это тоже пресекали. Я вообще не понимаю, как можно выступать в скелетоне и ехать головой вниз с изображениями погибших людей на шлеме. Мне кажется, что именно по этой причине у Международного олимпийского комитета (МОК) возникли вопросы. Давай ты покажешь его после финиша? Не надо в нем ехать по трассе.

Владислав Гераскевич Фото: Federico Manoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Могу предположить, что президент МОК Кирсти Ковентри сказала Гераскевичу: «Я понимаю ваш порыв души, но есть правила, регламенты. Если мы сейчас разрешим, то завтра увидим многое, что запрещали все годы».

Они [Украина] начали придираться к тому, что фигурист Максим Наумов после выступления показал фотографию погибших родителей — чемпионов мира Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Я их знала лично, потрясающие ребята. Очень сильно сопереживала ему в этот момент. Когда украинцы начали говорить «почему им можно, а нам нельзя», им ответили, что предлагали сделать то же самое. Дистанция закончится, вам дадут в руки шлем, вы его покажете. Не разрешаем ехать по трассе, поскольку есть спонсорские и телевизионные правила. Именно это доказывали Гераскевичу, говоря об очень жестких требованиях. Украина пыталась сделать из всего этого политическую акцию.

«Зачем лезть в чужой карман, тем более когда ты становишься олимпийским чемпионом?»

— Как оцениваете результаты российских конькобежек на Олимпиаде-2026?

— Как и в лыжах, и во многих других видах спорта есть оправдание: «Ребята не катались и не тренировались на высоте». Раньше они просто выезжали за границу. В России нет высокогорного катка, а наши соперники его используют как минимум три месяца в году. Эти спортсмены получают естественный природный допинг в виде высокогорной и среднегорной подготовки. Даже в Сочи она лимитирована временем. Мы понимаем, что там в октябре нет такого снега, как в Альпах или в других местах.

У российских спортсменов первые сборы начинались за рубежом, на высоте. Наши ребята не набрали такого объема, и соревноваться с соперниками было крайне тяжело. Большое спасибо Савелию, потому что он максимально сделал свою работу и занял четвертое место. Как ты будешь соревноваться с Йоханнесом Клебо, если он «сидит» на высотах, знает все трассы, откатал их за четыре года. За это время мы даже не могли на них тренироваться. То же самое, к сожалению, произошло с Ксенией Коржовой. Хотя каток равнинный, подготовка идет через высокогорье. У конькобежцев ее нет уже четыре года.

Савелий Коростелёв Фото: Johanna SÃƒâ€žLl/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Нидерландская конькобежка Ютта Лердам — самая красивая девушка Олимпиады-2026?

— Она очень яркая. Думаю, что да [самая красивая спортсменка Игр]. Даже Дмитрий Губерниев говорил, что, по его мнению, конькобежки — самые красивые атлетки. Он всегда ими восхищался. На каждом этапе у нас была своя звезда, может быть, даже несколько девочек производили на всех впечатление. Это было почти на каждой Олимпиаде. Лердам умеет себя вести, у нее крутой бойфренд (блогер, боксер Джейк Пол. — NEWS.ru). Она звезда, ее пиарят, о ней говорят. Лердам сама ведет соцсети, умело подсвечивает.

— Лердам прилетела на Олимпиаду на частном самолете отдельно от команды. Это нормально? Можете такое представить себе в России?

— В России это невозможно. Мы никогда не летали бизнес-классом, даже когда был самый долгий перелет. Только экономом, с десятью пересадками. Это всегда очень тяжело и часто является причиной плохого выступления на старте соревнований.

Я всего лишь раз в жизни летала бизнес-классом, когда попросила принца Монако Альбера II помочь мне с билетом. В 1999 году у нас не было денег даже на билет на чемпионат мира. Он мне его купил, я сказала, что обязательно верну деньги. Не у кого было занять, а нужно было срочно. Я не посмотрела, какой билет, иду в эконом-класс, а мне говорят: «Вам в бизнес».

У Лердам есть деньги — она может себе это позволить. У нее спонсоры, она популярна. Захотела комфортных условий. Я думаю, что спортсменка летела не из Нидерландов, а из того места, где тренировалась. Хотела приехать красивой, отдохнувшей, выйти во всеоружии. Нидерландка всегда накрашена и потрясающе выглядит. Зачем считать чужие деньги, лезть в чужой карман, тем более когда ты становишься олимпийским чемпионом? Общественность скажет: значит, не зря летела на джете, молодец. Чуть вторую золотую медаль не завоевала! У Лердам уже есть две медали и, возможно, будут еще. Джет-то в итоге помог!

Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Не хватает нашей „Красной машины“!»

— Как оцениваете выступления россиян в других видах спорта?

— На Игры поехали молодые спортсмены, в каждой дисциплине по одному-два человека. Шорт-трек — очень непростой вид. Очень тяжело, когда ты один [на старте]. Китайцев, корейцев, американцев, голландцев по двое в забеге. Это стратегически сложный вид спорта. Там нужны команда, помощь, товарищи рядом, поддержка, как и везде.

В Италии очень хорошо поддерживали наших ребят. Мне кажется, что итальянские болельщики понимают всю абсурдность ситуации, что очень сильно выбесило украинцев. Они даже сказали, что это на них психологически давит, мол, болельщики поддерживают русских, что это такое? Ну запретите, закройте им рот. Они же искренне это делают, никто их не подкупил. Болельщики на стадионе болеют за спорт. Если они видят хорошо катающегося Гуменника, то будут поддерживать его, кричать «молодец» и станут ему аплодировать. Болельщики — за красивый спорт! Это нормально.

На прошлой Олимпиаде в командном зачете итальянцы были двенадцатыми. Сейчас они идут на втором месте. Это к вопросу о том, что нам предъявляли, почему русские на домашней Олимпиаде завоевали столько медалей. Перед этим было то же самое с канадцами в Ванкувере. Каждая страна подтягивается к домашним Играм.

Я думаю, что Италия займет высокое место в конце Олимпиады. Это нормально, когда хозяевам помогают родные стены. Они попробовали объекты, потренировались, знают каждый угол и кусочек трассы. Отсюда первая в истории Италии золотая олимпийская медаль в биатлоне. Никогда такого не было! Лиза Витоцци не просто чисто отстрелялась, но и по скорости прошла хорошо.

— Кого не хватает на Олимпиаде?

— Многих. Конькобежца Павла Кулижникова отстранили от Олимпиады и международных соревнований, а он рекордсмен мира и многократный чемпион мира. Спортсмен мог сказать свое слово.

Павел Калужников Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Не хватает не только Александра Овечкина, а всей российской сборной по хоккею. Нашей «Красной машины»! Без них даже смотреть матчи не хочется. Я не слежу за хоккеем. Не могу, хочу чтобы наши там были. Я смотрю только те виды спорта, где выступают ребята из РФ, чтобы помогать им энергетически. Хотя я немного лукавлю — слежу за конькобежным спортом. Это мой вид, интересно смотреть, как он развивается. Мой сын Ярослав не поехал на Олимпиаду. Потенциально он мог бы на нее отобраться и, скорее всего, участвовал бы в соревнованиях. Мне интересно знать, с кем нам бороться в ближайшие четыре года. Там есть Джордан Штольц, у которого уже две золотые медали, а он претендует на четыре.

— Главный момент Олимпиады-2026?

— Соревновательный дух. Что бы ни говорили, даже несмотря на то, что там очень мало наших спортсменов, они наслаждаются праздником спорта. Все, кроме украинцев. Это действительно потрясающие соревнования. Олимпиада завоевала интерес спортсменов и зрителей. Каждый хочет победить. Не хватает наших для чистой победы в каждой дисциплине. Спортсмен, который сейчас завоевывает золотую медаль, об этом не думает, но где-то в подсознании у него, болельщиков и журналистов эта мысль остается. Если бы участвовал Саша Большунов, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Наша хоккейная команда? Тоже неизвестно. Есть ощущение «если». Не хватает нашего флага, гимна и побед. Все это будет впереди, я абсолютно уверена.

