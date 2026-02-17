Журова объяснила, почему итальянцы горячо поддерживают россиян на Олимпиаде Журова: итальянцы не понимают абсурда в виде нейтрального статуса россиян на ОИ

Итальянские болельщики здорово поддерживают выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов, поскольку они понимают абсурдность этой ситуации, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она отметила, что это очень раздражает Украину.

Мне кажется, итальянские болельщики понимают всю абсурдность ситуации, что, как я понимаю, очень выбесило украинскую сторону. Даже сказали, что это на них психологически давит, мол болельщики поддерживают русских, что это такое? Ну запретите, закройте им рот. Они же искренне это делают, никто их не подкупил, — сказала Журова.

Она отметила, что болельщики на стадионе болеют за спорт. По мнению Журовой, это совершенно нормальная ситуация.

Если они видят хорошо катающегося [Петра] Гуменника, они будут поддерживать его, кричать «молодец» и будут ему аплодировать. Болельщики — за красивый спорт! Это нормально, — добавила Журова.

Ранее украинский фигурист Кирилл Марсак занял 19-е место на Олимпиаде-2026. Он заявил, что плохо выступил в произвольной программе, потому что вышел на лед сразу после россиянина Петра Гуменника. По словам украинца, создалась «тяжелая атмосфера», и якобы на спортсмена оказывалось психологическое давление.

Спустя несколько дней после произвольной программы Гуменник заявил, что Марсак на самом деле хороший парень. По его мнению, украинский спортсмен выражал позицию федерации, а не собственную.