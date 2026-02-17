Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 15:24

Журова объяснила, почему итальянцы горячо поддерживают россиян на Олимпиаде

Журова: итальянцы не понимают абсурда в виде нейтрального статуса россиян на ОИ

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Итальянские болельщики здорово поддерживают выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов, поскольку они понимают абсурдность этой ситуации, заявила в интервью NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она отметила, что это очень раздражает Украину.

Мне кажется, итальянские болельщики понимают всю абсурдность ситуации, что, как я понимаю, очень выбесило украинскую сторону. Даже сказали, что это на них психологически давит, мол болельщики поддерживают русских, что это такое? Ну запретите, закройте им рот. Они же искренне это делают, никто их не подкупил, — сказала Журова.

Она отметила, что болельщики на стадионе болеют за спорт. По мнению Журовой, это совершенно нормальная ситуация.

Если они видят хорошо катающегося [Петра] Гуменника, они будут поддерживать его, кричать «молодец» и будут ему аплодировать. Болельщики — за красивый спорт! Это нормально, — добавила Журова.

Ранее украинский фигурист Кирилл Марсак занял 19-е место на Олимпиаде-2026. Он заявил, что плохо выступил в произвольной программе, потому что вышел на лед сразу после россиянина Петра Гуменника. По словам украинца, создалась «тяжелая атмосфера», и якобы на спортсмена оказывалось психологическое давление.

Спустя несколько дней после произвольной программы Гуменник заявил, что Марсак на самом деле хороший парень. По его мнению, украинский спортсмен выражал позицию федерации, а не собственную.

Светлана Журова
фигуристы
Украина
Италия
Кирилл Николаев
К. Николаев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.