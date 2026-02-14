Украинский фигурист обвинил русских в своем провале на Олимпиаде Украинский фигурист Марсак заявил о давлении из-за выступления после Гуменника

Психологическое давление из-за выступления вслед за российским спортсменом якобы стало главной причиной неудачного проката украинского фигуриста Кирилла Марсака, передает «Суспільне Спорт». Комментируя свое выступление на Олимпийских играх, он пояснил, что нахождение на льду сразу после Петра Гуменника создало для него тяжелую атмосферу.

На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим нейтральным спортсменом. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать, — сказал спортсмен.

По итогам произвольной программы россиянин Петр Гуменник по сумме набранных баллов существенно опередил своего соперника. Итоговые цифры подтвердили преимущество одного фигуриста над другим: 271,21 балла у Гуменника против 224,17 балла у Марсака.

Ранее сообщалось, что сложнейшая произвольная программа с обилием четверных прыжков не помогла Гуменнику подняться выше шестой строчки итогового протокола на Олимпийских играх в Милане. Спортсмен продемонстрировал чистый прокат, включив в свое выступление такие сложные элементы, как четверной флип, лутц, риттбергер и каскад из четверного сальхова с тройным тулупом.