17 февраля 2026 в 12:42

«Хороший парень»: Гуменник заступился за скандального украинского фигуриста

Гуменник назвал скандального украинского фигуриста Марсака хорошим парнем

Кирилл Марсак Кирилл Марсак Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что украинский фигурист Кирилл Марсак, который не хотел соревноваться с россиянами, на самом деле хороший парень. По его словам, которые приводит Sport24, спортсмен выражал позицию федерации, а не свою собственную.

Попытался посмотреть его прокат, но, на самом деле, мы еще до этого поздоровались. Кирилл — на самом деле, хороший парень. Кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может пойти против позиции федерации, — отметил Гуменник.

Сам Гуменник набрал на турнире 184,49 балла за произвольную программу и 271,21 балла в сумме, что позволило ему подняться с 12-го на итоговое шестое место. Марсак же заявлял, что ему не хочется соревноваться против российского спортсмена, а свой провал в произвольной он вскоре объяснил тем, что ему было некомфортно выступать после Гуменника.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх. Он отметил чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам спортсмен поблагодарил поклонников за поддержку и выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.

