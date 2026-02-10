Хрупкие медали, спящая Мелони, диарея: скандалы Олимпиады-2026

6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоялась церемония открытия XXV зимней Олимпиады. За несколько соревновательных дней уже успело произойти множество скандалов. Самые громкие из них — в материале NEWS.ru.

Поломка олимпийских медалей

Первой о поломке олимпийских медалей сообщила серебряный призер шведская лыжница Эбба Андерссон.

«Это было глупо. Я догоняла Фриду Карлссон, и в этот момент медаль раскололась на части и упала в снег. Я пыталась склеить ее, но одна из трех частей потерялась на улице», — рассказала Андерссон.

С аналогичной проблемой столкнулся бронзовый призер в смешанной эстафете в составе сборной Германии по биатлону Юстус Штрелов. Во время празднования его медаль соскользнула с ленты и упала. Штрелов пытался безуспешно прикрепить награду к ленте, пока не понял, что крепление сломано. Штрелов написал в социальной сети: «Эй, Олимпиада, что с медалями?»

Чемпионка командного турнира фигуристов в составе сборной США Алиса Лью спустя несколько часов показала сломанную награду.

«Моей медали лента не нужна», — написала она в соцсетях.

Золото американки Бризи Джонсон, чемпионки в скоростном спуске, тоже повредилось. Все из-за хрупкой детали, через которую продевается лента. Бризи еще и прыгала на награждении.

«Она (медаль. — NEWS.ru) определенно тяжелая. Тяжелее, чем я ожидала. Возможно, поэтому и сломалась. Она не так уж сильно сломана, но немного», — заявила Джонсон.

Главный операционный директор оргкомитета Игр Андреа Франчизи заявил, что им известно о проблеме с медалями.

Олимпийские медали — 2026 Фото: olympics.com

«Вы видели сами фотографии. Стараемся понять, в чем проблема. Чрезвычайно важно, чтобы все было отлично во время вручения медалей. Это один из самых главных моментов, мы работаем над этим», — сказал Франчизи.

Медали для Игр изготовил Государственный полиграфический и монетный институт Италии (IPZS, монетный двор Италии).

Потоп в туалете и массовая диарея

Шведский телеканал TV4 сообщил, что во время матча женской сборной по хоккею против Германии на «Милано-Ро-Айс-Хоккей-Арене» затопило туалет в раздевалке скандинавок. Спортсменки были вынуждены попросить помощи у соперниц, однако получили отказ. Чтобы добраться до рабочей уборной, шведским девушкам пришлось совершить ускорение вокруг арены. Поведение немок их разозлило: после первого периода результат был ничейным, а в итоге Швеция выиграла со счетом 4:1.

Перед матчем Финляндии и Канады представительниц Суоми сразил норовирус — острая кишечная инфекция. На последнюю тренировку перед игрой смогли выйти лишь 10 игроков — восемь полевых и два вратаря, а 13 оказались на карантине. Изначально организаторы отказались переносить встречу. Сообщалось, что, если бы матч не состоялся, руководство финской команды готово было согласиться на техническое поражение, чтобы избежать возможного «избиения». В итоге встречу перенесли на 12 февраля. Организаторы ОИ уверяют, что норовирус не получит более широкого распространения, иначе Игры рискуют стать гонками до туалета на выживание.

Шведская сборная по хоккею Фото: Tao Xiyin/XinHua/Global Look Press

Какие проблемы возникли с хоккейной ареной «Санта-Джулия»

В начале января президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что хоккейную арену «Санта-Джулия» могут не успеть достроить к началу Олимпиады-2026. По его словам, ледовая площадка, тренировочные территории и раздевалки будут полностью готовы к началу мужского хоккейного турнира (11 февраля). Своих игроков с Игр хотела отозвать Национальная хоккейная лига (НХЛ): помощник тренера сборной Канады Питер Дебур сообщил, что размеры льда на арене «Санта-Джулия» не будут соответствовать стандартам НХЛ. В хоккее есть финский стандарт ширины площадки — 28 метров, в НХЛ — 26, а в Италии — всего 25.

Изначально НХЛ планировала отозвать своих игроков с Олимпиады, но позднее передумала и потребовала ускорить работы по строительству стадиона. По данным ESPN, раздевалки для хоккеистов на территории арены будут оборудованы в передвижных трейлерах. Это станет еще одним неудобством для звезд НХЛ.

«Плана Б не существует, поэтому мы должны обеспечить проведение соревнований на идеальном уровне», — заявил представитель оргкомитета Олимпиады-2026 Андреа Франчизи.

Чем отличилась премьер Италии на открытии Олимпиады

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уснула в прямом эфире церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Кадры, на которых она, наклонивши голову, с закрытыми глазами сидит на трибуне стадиона «Сан-Сиро» в Милане, разошлись по соцсетям и стали главным скандалом.

Пользователи раскритиковали премьера за сон во время исполнения гимна. Они предположили, что Мелони «было очень весело» на открытии Игр.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: Скриншот траснляции зимних Олимпийских игр

Кого обокрали на Олимпиаде-2026

Израильский бобслеист Адам Эдельман в социальных сетях сообщил, что в номер сборной проникли злоумышленники. Они украли у спортсменов паспорта и вещи на $3 тыс. (232 тыс. рублей).

«Вот такой сезон… Спасибо за слова поддержки. Мы победители, а не жертвы. Наш путь — это всегда движение вперед. Мы с гордостью продолжаем тренировки и ждем возможности показать нечто по-настоящему мощное на этих Играх как часть команды из 10 выдающихся спортсменов, представляющих Израиль», — написал Эдельман.

После кражи спортсмены объявили сбор пожертвований. Им нужны деньги, чтобы вернуть украденное, а также для оплаты кредита, взятого на подготовку к Олимпиаде. Неравнодушные люди перечислили на их счет уже более $77 тыс. (5,95 млн рублей) из необходимых $100 тыс. (7,73 млн рублей).

Кто жаловался на качество пьедестала и льда

Японская сборная по фигурному катанию официально выразила недовольство качеством покрытия пьедестала во время церемонии награждения победителей командного турнира на Олимпийских играх 2026 года. Используемый материал на подиуме привел к ухудшению остроты лезвий коньков. Особенно обеспокоены представители танцевальных пар, которым перед ритм-танцем потребуется повторно затачивать коньки и адаптироваться к новым условиям тренировок.

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, а теперь представляющие Грузию, пожаловались на качество льда на олимпийской арене в Милане. В разговоре со Sports.ru Смолкин отметил, что им пришлось привыкать к особенностям катка.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис Фото: Chen Yichen/XinHua/Global Look Press

«Я не в большом восторге от качества льда, все постоянно хвалят — не знаю, может, так принято. Мне кажется, на олимпийской арене лед должен быть по качеству чуть лучше», — сказал он.

Скандалы с авторскими правами

Канадский музыкант Себ Маккиннон заявил, что его композицию без разрешения использовала в произвольной программе американская фигуристка Эмбер Гленн. На своей странице в социальной сети X композитор написал, что произведение прозвучало в трансляции по всему миру.

7 февраля российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили использовать композицию из фильма «Парфюмер» в короткой программе на Олимпийских играх. Команда спортсмена узнала об этом за несколько дней до вылета в Милан. Фигурист выступит под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Это саундтрек к российскому фильму «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна.

С «Парфюмером» Гуменник ранее без проблем выступал на международных стартах — в сентябре 2025 года на олимпийском квалификационном турнире в Китае. Кто именно из правообладателей и при каких обстоятельствах запретил использование музыки, официально не уточнялось. Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) в помощи россиянину отказали, заявив, что Гуменник, как и другие спортсмены, самостоятельно отвечает за оформление прав на музыку для своих программ.

Как российского лыжника лишили медали Олимпиады-2026

Скиатлон стал первой гонкой на Олимпиадах для россиянина Савелия Коростелева. Он выехал на финиш в компании двух норвежцев и двух французов. Выйдя на решающий спуск последним, Коростелев смог опередить только Уго Лапалуса из Франции и стал четвертым. Не обошлось и без скандала: финишировавший вторым француз Матис Делож перед сменой лыж срезал несколько метров в одном из поворотов. Жюри не стало его дисквалифицировать, а ограничилось желтой карточкой. Протест россиян после гонки был отклонен.

Савелий Коростелев Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency.Global Look Press

Какие скандалы еще произошли на Олимпиаде-2026 в Италии

4 февраля в Кортина-д'Ампеццо состоялся первый тренировочный заезд саночников на новой трассе имени двукратного олимпийского чемпиона 1968 года Эудженио Монти в рамках подготовки к Играм. После ускоренного завершения строительных работ часть спортсменов протестировали ее на соревнованиях в ноябре 2025-го. Тем не менее для многих саночников этот старт стал первым знакомством с объектом. В общей сложности на трассу вышли 25 участников, однако заезды были отложены на час из-за неполадок с электропитанием.

Свет также погас во время соревнований по керлингу. Организаторы временно приостановили четыре параллельно идущих матча. Ситуацию удалось исправить примерно за пять минут, после чего соревнования возобновились.

По информации La Gazzetta dello Sport, сотрудники полиции и антитеррористического подразделения прокуратуры Милана ведут расследование дела о повреждении 70 душевых кабинок в олимпийской деревне. Погромы происходили в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. По данным полиции, злоумышленник повредил душевые поддоны, трубы и сливные пробки. Это привело к протечкам, которые работники олимпийской деревни обнаружили во время испытаний водных систем.

