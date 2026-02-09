Зимняя Олимпиада — 2026
Автор музыки заявил о незаконном использовании его композиции на Олимпиаде

Фигуристку Гленн обвинили в незаконном использовании музыки на Олимпиаде

Эмбер Гленн Эмбер Гленн Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press
Автор музыки, которую использовала в произвольной программе фигуристка из США Эмбер Гленн, Себ Маккиннон заявил, что композицию его авторства использовали на Олимпийских играх без разрешения. На своей странице в социальной сети X композитор написал, что произведение прозвучало в трансляции по всему миру.

Только что узнал, что фигуристка, выступающая на Олимпиаде, использовала без разрешения одну из моих песен для своей программы. Это транслировалось по всему миру, — написал Маккиннон.

Ранее сообщалось, что американский фигурист Илья Малинин принес американской сборной золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде 2026 года в Милане. Судьба первого места решилась в произвольной программе одиночников, где Малинин набрал 200,03 балла. Его выступление стало определяющим в противостоянии с главными конкурентами из Японии.

До этого стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. По его словам, команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан.

Также сообщалось, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступавшие за Россию, а теперь представляющие Грузию, пожаловались на качество льда на олимпийской арене в Милане. Смолкин отметил, что им пришлось привыкать к особенностям катка.

