Главные скандалы Олимпиады-2026: флаг РФ, запрет Гуменнику, уснувшая Мелони

В Италии в ночь на 7 февраля стартовала XXV зимняя Олимпиада. Какими скандалами отличились Игры в день старта, что не так с программой российского фигуриста Петра Гуменника?

Почему россиян не пустили на открытие Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпиады-2026. Причины обозначены не были.

«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — заявили в ведомстве.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в таком решении нашла плюсы. По ее словам, идти на церемонию без флага и гимна бессмысленно.

«Я бы сказала, что это даже очень хорошо. Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться. Так что МОК даже правильно сделал, что не допустил», — сказала она.

Россию на Олимпиаде представляют 13 спортсменов: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, а также представители горнолыжного спорта Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Они выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Решения об участии индивидуальных нейтральных спортсменов в церемонии закрытия Олимпиады на настоящий момент нет.

Дарья Непряева Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем отличилась премьер Италии на открытии Олимпиады

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уснула в прямом эфире церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Кадры, на которых она, наклонивши голову, с закрытыми глазами сидит на трибуне стадиона «Сан-Сиро» в Милане, разошлись по соцсетям и стали главным скандалом.

Пользователи раскритиковали премьера за сон во время исполнения гимна. Они предположили, что Мелони «было очень весело» на открытии Игр.

Как на Олимпиаде продемонстрировали флаг РФ

Российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Организаторы не предъявили болельщикам никаких претензий.

Как рассказал один из инициаторов Евгений Бурденюк, решение было спонтанным и не имело целью публичную демонстрацию.

«Когда мы решили полететь на Олимпиаду, сказали — давайте захватим флаг. Мы пришли сюда и растянули его перед главной сценой и совершенно не задумывались, взяли и сфотографировались. Но мы не спортсмены, мы болельщики. Мы это делали для себя, и получилось так, что нас кто-то сфотографировал», — рассказал он.

Что за скандал произошел с фигуристом Гуменником

Российскому фигуристу Петру Гуменнику запретили использовать композицию из фильма «Парфюмер» в короткой программе на Олимпийских играх. Команда спортсмена узнала об этом за несколько дней до вылета в Милан.

Петр Гуменник Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Из-за проблем с авторскими правами спортсмену, возможно, придется изменить программу. Предположительно, Гуменник может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что это произошло не случайно.

«Петя Гуменник отбирался на Олимпийские игры. Ни одного замечания не было. Это подлость. Как могло такое быть, что им после соревнований или во время соревнований не сказали, что это запрещенная музыка. А теперь за три дня до выступления на Олимпийских играх вот такое. <…> Я вообще в шоке, я не понимаю. Они что, нарочно это сделали?» — сказала она ТАСС.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал ситуацию с авторскими правами «раздолбайством», предположив, что команда фигуриста не озаботилась этим вопросом.

«Никогда такого не было — и вот опять! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав? Договориться или музыку заранее поменять? Что за раздолбайство?» — заявил он.

